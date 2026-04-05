Localidades con portal al Iberá deben ser ejemplar sustentable

Miércoles, 1 de abril de 2026

Se busca que las comunidades generen un desarrollo armónico y adecuado. Tenemos un enorme potencial ecoturístico que debe ser motor no solo del turismo, sino también del ordenamiento territorial. Desde una planificación de crecimiento económico.



El ministro de Coordinación destacó el impacto del modelo ecoturístico y confirmó avances en iniciativas vinculadas a la modernización y la economía del conocimiento.



El ministro de Coordinación, Carlos Vignolo, adelantó que el Gobierno provincial presentará próximamente un nuevo proyecto, una vez que la agenda del gobernador lo permita, y puso en valor el desarrollo alcanzado a partir de políticas públicas sostenidas.



En declaraciones a este medio, el funcionario remarcó el rol central del Plan Iberá como política de Estado, al considerar que permitió un crecimiento equilibrado en la provincia. “Ha generado un desarrollo armónico y adecuado. Tenemos un enorme potencial ecoturístico que debe ser motor no solo del turismo, sino también del ordenamiento territorial”, sostuvo.



En esa línea, Vignolo destacó que la planificación es un componente clave para garantizar la sustentabilidad del crecimiento, y subrayó la importancia del trabajo conjunto con los municipios. Según explicó, este proceso incluye instancias de articulación con intendentes y equipos técnicos para avanzar en una visión común de desarrollo.



“Se trata de una tarea que comienza en el territorio y que continuará con el aporte de los equipos especializados. Más adelante se presentará este código, que forma parte de una política que se viene consolidando en el tiempo”, indicó.



Por otra parte, el ministro hizo referencia a nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la modernización del Estado y diversificar la matriz productiva. En ese sentido, anticipó que se encuentran en etapa final los avances para la creación de un Instituto de Modernización, así como también el desarrollo de un Centro de Innovación.



Este último, explicó, será un espacio de articulación público-privada con infraestructura tecnológica, oficinas y salas especializadas, con el objetivo de posicionar a la provincia como un polo regional en economía del conocimiento.



“Buscamos generar condiciones para el desarrollo de nuevas actividades y consolidar a Corrientes en el escenario nacional e internacional”, concluyó.



R: Gladis Lencina