Visitas guiadas al Teatro Vera por Semana Santa

Jueves, 2 de abril de 2026

En el marco de la celebración de Semana Santa, el Teatro Oficial Juan de Vera invita a la comunidad y a turistas a participar de visitas guiadas especiales para conocer nuestra historia y patrimonio arquitectónico.



Durante el recorrido, los visitantes podrán descubrir la riqueza artística del edificio y acceder a espacios destacados del coliseo. La propuesta está pensada para todo público y constituye una excelente oportunidad para disfrutar de la cultura local durante el fin de semana largo.



Días y horarios de las visitas:

Jueves 2 de abril: de 11 a 12 y de 18 a 19.

Viernes 3 de abril: de 11 a 12 y de 18 a 19.

Sábado 4 de abril: de 11 a 12 y de 18 a 19.

La entrada y el punto de encuentro será por el acceso principal en San Juan 637. Los interesados pueden realizar consultas adicionales en la administración o a través de nuestras redes sociales.



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