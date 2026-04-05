Visitas guiadas al Teatro Vera por Semana Santa
|
Jueves, 2 de abril de 2026
|
En el marco de la celebración de Semana Santa, el Teatro Oficial Juan de Vera invita a la comunidad y a turistas a participar de visitas guiadas especiales para conocer nuestra historia y patrimonio arquitectónico.
Durante el recorrido, los visitantes podrán descubrir la riqueza artística del edificio y acceder a espacios destacados del coliseo. La propuesta está pensada para todo público y constituye una excelente oportunidad para disfrutar de la cultura local durante el fin de semana largo.
Días y horarios de las visitas:
Jueves 2 de abril: de 11 a 12 y de 18 a 19.
Viernes 3 de abril: de 11 a 12 y de 18 a 19.
Sábado 4 de abril: de 11 a 12 y de 18 a 19.
La entrada y el punto de encuentro será por el acceso principal en San Juan 637. Los interesados pueden realizar consultas adicionales en la administración o a través de nuestras redes sociales.
+ Info
Facebook: @Icctes
Instagram Teatro Vera: @teatrooficialjuandevera
Cultura Corrientes: @culturacorrientes