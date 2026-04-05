Enviaron 1068 armas para su destrucción definitiva

Miércoles, 1 de abril de 2026

El Poder Judicial trasladó 1068 armas y miles de municiones a Buenos Aires para su eliminación, en un proceso clave para reducir riesgos y cumplir la ley.



El Poder Judicial de Corrientes concretó el envío de un importante lote de armamento secuestrado para su destrucción definitiva. En total, se trasladaron 1068 armas de fuego junto a miles de municiones, en el marco de una política sostenida de seguridad y control.



El operativo se llevó a cabo durante cinco días, entre el 16 y el 20 de marzo, con destino al Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC), ubicado en Villa Maipú, partido bonaerense de San Martín.





Detalle del material enviado



El cargamento incluyó armas cortas, largas y de fabricación casera, conocidas como “tumberas”. Además, se remitieron 10.400 cartuchos sin uso, 2.145 vainas servidas y 57 tambores de revólver.



Todo el material proviene de decomisos realizados por juzgados penales de distintos puntos de la provincia. Tras su resguardo inicial, se activan los procedimientos legales para su disposición final.





Marco legal y proceso



La destrucción de estos elementos se realiza bajo lo establecido por la Ley Nacional N° 25.938 y la Ley Provincial N° 5.732, que regulan el tratamiento de materiales controlados.



Desde la Oficina de Elementos Secuestrados explicaron que el objetivo es retirar definitivamente de circulación armas que representan un riesgo potencial, garantizando trazabilidad y transparencia en cada etapa.





Logística y seguridad del operativo



El traslado estuvo a cargo de personal judicial especializado, con apoyo logístico y custodia policial durante todo el recorrido.



Participaron agentes de la Oficina de Elementos Secuestrados junto a efectivos de la Policía de Corrientes, quienes garantizaron la seguridad del cargamento hasta su entrega final.





Reducción de riesgos y reconocimiento nacional



Desde el área responsable destacaron que este tipo de procedimientos permite disminuir el volumen de armas almacenadas en depósitos judiciales, evitando acumulación de material peligroso.



Además, Corrientes fue reconocida a nivel nacional por la correcta clasificación y gestión del armamento, lo que facilita los procesos de control y destrucción a nivel federal.



El envío forma parte de una estrategia continua que busca fortalecer la seguridad pública y optimizar la administración de elementos secuestrados, con nuevas remesas previstas a futuro.