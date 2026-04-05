“Semana Santa es esperanza, pero también un llamado a mirar a quienes más sufren”

Miércoles, 1 de abril de 2026

El padre Claudio Muñoz destacó la llegada masiva de peregrinos a Itatí y expresó su preocupación por la crisis que atraviesa el Cottolengo local.



En el marco de las celebraciones de Semana Santa, el rector de la Basílica de Itatí, el padre Claudio Muñoz, resaltó el profundo valor espiritual de esta fecha para la comunidad cristiana y la significativa convocatoria de fieles que se acercan a la localidad.



Según indicó, durante estos días se registra una importante llegada de peregrinos desde distintos puntos del Litoral, así como también visitantes provenientes de la Buenos Aires, quienes aprovechan el feriado largo para participar de las actividades religiosas.



“El acompañar a Jesús en su entrega es una vivencia muy fuerte desde la fe, pero también es un mensaje que nos invita a no perder la esperanza, incluso en momentos difíciles”, expresó el sacerdote.



No obstante, el religioso también puso el foco en una problemática urgente: la situación del Cottolengo de Itatí, que atraviesa una delicada crisis económica debido a retrasos en el pago de prestaciones.



Muñoz advirtió que esta situación impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad que residen en la institución, y consideró necesario avanzar en soluciones concretas. “Debemos comprometernos más con quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad”, sostuvo.



En ese sentido, valoró el reciente acercamiento de autoridades provinciales, quienes mantuvieron una reunión en la institución para interiorizarse sobre la problemática. “Fue importante poder mostrar lo que está pasando y abrir un canal de diálogo”, señaló.



Finalmente, adelantó que se espera la visita de legisladores nacionales, quienes buscarán impulsar gestiones ante el Estado nacional para regularizar los pagos pendientes desde el año pasado y garantizar la continuidad del funcionamiento del Cottolengo.