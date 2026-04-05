El uso de perros como asistencia a niños en proceso judicial

Miércoles, 1 de abril de 2026

La diputada provincial destacó la importancia de generar entornos más humanos en instancias sensibles como la Cámara Gesell y también respaldó el proyecto de Ficha Limpia.



La diputada provincial Romero expuso los principales ejes de su agenda legislativa, centrados en la humanización del sistema judicial, especialmente en causas que involucran a niños y adolescentes.



En ese marco, la legisladora señaló que se encuentra en estudio un programa que propone la incorporación de perros adiestrados como herramienta de acompañamiento durante audiencias, particularmente en espacios como la Cámara Gesell. Según explicó, el objetivo es generar un entorno de mayor contención emocional para los menores que deben atravesar instancias judiciales complejas.



“La participación de estos animales puede contribuir a reducir la ansiedad y facilitar el testimonio de los chicos en momentos muy sensibles”, indicó. La propuesta contempla una etapa de vinculación previa entre el menor y el animal, con el fin de construir confianza y brindar tranquilidad al momento de la declaración, tanto en casos donde intervienen como víctimas o testigos.



Romero subrayó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el acceso a la Justicia con herramientas más empáticas. En ese sentido, consideró que enfrentar un proceso judicial suele ser una experiencia difícil, que se vuelve aún más delicada cuando involucra a menores en situaciones de vulnerabilidad.



“El desafío es lograr que el proceso sea posible sin generar un daño adicional. Para eso necesitamos recursos adecuados y una mirada más humana”, remarcó.



El proyecto ya cuenta con estado parlamentario y transita sus primeras instancias de análisis dentro de la Legislatura.



Por otra parte, la diputada también se refirió al impulso de la iniciativa de Ficha Limpia, que volvió a ser presentada tras un primer intento en 2020. Al respecto, sostuvo que la sociedad demanda dirigentes confiables y con estándares éticos claros.



“Es fundamental que quienes aspiren a cargos públicos no solo tengan capacidad, sino también integridad moral, para estar a la altura de la responsabilidad que implica representar a la ciudadanía”, concluyó.