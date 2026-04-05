¿Porqué no se trabaja el Jueves Santo en Argentina?

Miércoles, 1 de abril de 2026

La fecha coincide este año con el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado inamovible. Así quedará conformado el fin de semana extralargo de Semana Santa.



El Gobierno nacional confirmó que el Jueves Santo 2026 será feriado en toda la Argentina debido a una particularidad del calendario. El 2 de abril, fecha en la que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, coincide este año con la jornada religiosa. Ese día es un feriado nacional inamovible, según la Ley 27.399.



Por esa razón, el descanso previo al feriado del Viernes Santo se ampliará y generará un fin de semana extralargo, poco habitual en año calendario.



Por qué no se trabaja el jueves 2 de abril

En términos laborales, el 2 de abril tiene la máxima categoría de descanso obligatorio. Esto implica que la actividad privada y pública funcionará de manera limitada y que quienes deban trabajar ese día deberán cobrar doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.



Habitualmente el Jueves Santo figura como día no laborable, categoría que deja en manos del empleador la decisión de abrir o no. Sin embargo, en 2026 adquiere categoría de feriado por coincidir con una efeméride nacional inamovible.



Cómo queda el fin de semana de Semana Santa 2026



La superposición de ambas fechas conforma un receso de cuatro días consecutivos, ideal para viajes cortos, actividades familiares o descanso.



El esquema queda así:



Jueves 2 de abril: Feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.

Viernes 3 de abril: Feriado inamovible por Viernes Santo.

Sábado 4 de abril: Sábado Santo o Sábado de Gloria.

Domingo 5 de abril: Domingo de Resurrección (Pascua).

Este bloque convierte la Semana Santa 2026 en uno de los fines de semana más largos del año.



Qué se conmemora el Jueves Santo

En abril de 2026, la sincronía de los calendarios lunar y solar permitirá que la Semana Santa transcurra en simultáneo con el Pésaj.

En abril de 2026, la sincronía de los calendarios lunar y solar permitirá que la Semana Santa transcurra en simultáneo con el Pésaj. ((La Voz))

En la tradición cristiana, el Jueves Santo recuerda la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, momento en el que se instituye la Eucaristía al compartir el pan y el vino.



La jornada marca el comienzo de los días más significativos de la Semana Santa, que continúan con la crucifixión (Viernes Santo) y la resurrección (Domingo de Pascua).



Cuánto se cobra si se trabaja durante el feriado

La mamá santafesina que llevó a su hija a la escuela en pleno feriado del 23 de marzo.

La mamá santafesina que llevó a su hija a la escuela en pleno feriado del 23 de marzo. (Gentileza Humanos de Santa Fe. )

Este año, tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril son feriados nacionales inamovibles. Quienes deban prestar servicios en esas fechas percibirán el doble de una jornada normal, conforme al artículo 181 de la Ley 20.744.



Esto implica que, por ejemplo, si un trabajador cobra $ 22.000 por día, al prestar tareas el viernes 3 cobrará $ 44.000 por esa jornada.



Qué feriados quedan en 2026

El calendario oficial establece otros feriados inamovibles y trasladables a lo largo del año. Después de Semana Santa, los próximos serán:



1° de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

15 de junio: Güemes (trasladable)

20 de junio: Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de San Martín

12 de octubre: Diversidad Cultural

23 de noviembre: Soberanía Nacional (trasladable)

7 de diciembre: No laborable turístico

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad