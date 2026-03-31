“Para Corrientes, siempre voy a estar acompañando y empujando” Martes, 31 de marzo de 2026 El legislador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola destacó su encuentro con el gobernador Juan Pablo Valdés y remarcó la necesidad de fortalecer la articulación institucional para impulsar reclamos y proyectos estratégicos para la provincia.

El legislador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola se refirió a la reunión que mantuvo con el gobernador Juan Pablo Valdés, en la que abordaron una agenda centrada en temas clave para el desarrollo de Corrientes y la relación con el Gobierno nacional.



En declaraciones radiales, el dirigente subrayó la relevancia del diálogo institucional y aseguró que el contacto permanente entre los distintos niveles de gobierno resulta fundamental para canalizar gestiones y avanzar en soluciones concretas. “Es clave mantener este vínculo por cuestiones vinculadas al Congreso y a la administración provincial”, sostuvo.



En ese marco, Espínola insistió en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto y reafirmó su compromiso con la provincia. “Todo lo que signifique beneficios para Corrientes, voy a estar acompañando y empujando”, expresó, al tiempo que planteó la importancia de sostener una agenda coordinada con Nación.



Entre los ejes prioritarios, mencionó la situación de las regalías y la caja jubilatoria, advirtiendo sobre compromisos pendientes por parte del Estado nacional. Según indicó, es necesario avanzar en el cumplimiento de acuerdos que impactan directamente en las finanzas provinciales.



Asimismo, el legislador planteó la necesidad de proyectar políticas a mediano y largo plazo, con foco en el crecimiento productivo y la generación de empleo. En ese sentido, destacó el potencial de sectores estratégicos como los biocombustibles y consideró que un mayor impulso desde Nación podría traducirse en nuevas oportunidades de inversión.



Espínola también reclamó un trato más equitativo para Corrientes en el reparto de beneficios y políticas públicas, al comparar la situación con otras provincias que reciben incentivos específicos por sus recursos naturales. “Pedimos el mismo acompañamiento para desarrollar nuestras economías regionales”, afirmó.



Por otra parte, se refirió a la conformación de un nuevo espacio legislativo de perfil federal, denominado Impulso País, desde donde buscan representar los intereses del interior. Según explicó, el objetivo es respaldar iniciativas que resulten beneficiosas a nivel nacional, pero sin perder de vista la defensa de las provincias.



Finalmente, remarcó la importancia de avanzar hacia un esquema más equilibrado en la distribución de recursos y oportunidades, con una mirada que contemple las realidades del interior del país.



R: Gladis Lencina



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