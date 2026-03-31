Reconocen la excelencia y el trabajo del carnaval correntino Martes, 31 de marzo de 2026 El SUM del Club de Regatas Corrientes fue el escenario de la gala inaugural de los Premios Porá, una iniciativa diseñada para distinguir el profesionalismo y el despliegue artístico de los protagonistas de nuestra cultura.

El evento no solo celebró el cierre de la temporada, sino que consolidó el ecosistema de contenidos desarrollado por la productora 4ja TV.



Bajo el concepto de "Excelencia y Trabajo", los Premios Porá nacen con la visión de profesionalizar la mirada sobre nuestras industrias culturales. La gala se estructuró en 35 categorías que abarcaron desde el diseño y la técnica hasta la música y el desempeño individual en la calzada.



La legitimidad de los ganadores se fundamentó en la participación directa de la comunidad: el resultado fue determinado íntegramente por el público a través de una votación online en el sitio oficial www.4jalabel.com/premiosporá, junto al análisis del panel técnico de

Carnaval Porá.



EL SELLO PORÁ Y EL IMPACTO DE 4JA TV

La producción integral estuvo a cargo de 4ja TV, la productora dirigida por Lucas Rojas que continúa expandiendo su presencia en la región. Con el "Sello Porá" ya establecido en productos como Chamamé Porá y Carnaval Porá, la productora reafirma su liderazgo en la creación de contenidos de alta calidad, sumando además su posición en el mercado de la música urbana del Litoral.





GANADORES – PREMIOS PORÁ 2026

Menciones Especiales



— Revelación Infantil: Simón Gómez (Copacabana)

— Arte, Diseño y Técnica

— Mejor Carroza: "El Tren Sapucay" (Sapucay)

— Mejor Coreografía: Sapucay

— Mejor Traje Masculino: Joaquín Pérez (Sapucay)

— Mejor Traje Femenino: Nuria Larrea (Sapucay)





Música y Ritmo

— Mejor Banda Musical de Comparsa: Sapucay

— Mejor Banda Musical de Agrupación: Samba Total

— Mejor Solo de Batería de Comparsa: Copacabana

— Mejor Solo de Batería de Agrupación: Imperio Bahiano

— Mejor Cantante Femenina: Rocío Ayelén (Arandú Beleza)

— Mejor Cantante Masculino: Ezequiel Romero (Sapucay)

— Mejor Tema Inédito: Arandú Beleza

— Mejor Director de Batería (Agrupación/Comparsa): Pablo Ponce / Diego Núñez

— Mejor Madrina de Batería (Agrupación/Comparsa): Evelin Villalba / Maia Soria





Figuras de Calzada

— Mejor Comisión de Frente: Sapucay

— Mejor Portaestandarte: Darío Harper (Ará Berá)

— Mejor Gran Bastonera: Gabriela Zeballos (Sapucay)

— Mejor Grupo de Baile: Los Capoeira (Arandú Beleza)

— Mejor Ala de Pasistas: Sapucay

— Mejor Pareja de Baile: Agustina Lares y Augusto Pintos (Ará Berá)

— Mejor Bailarín/a: Nahuel Duré / Antonella Jerez y Victoria Sánchez (Empate)





Realeza y Revelación Porá

— Revelación 2026: Alexis Adrián (Arandú Beleza)

— Reina de la Simpatía: Avril Rolón (Imperio Bahiano)

— Reina de la Belleza: Antonella Esquivel (Sapucay)

— Reina de la Elegancia: María Laura Esquivel (Arandú Beleza)

— Rey del Carnaval Porá: Juan Cruz Meza (Ará Berá)

— Reina del Carnaval Porá: Dayana Reichembach (Sapucay)

El evento no solo celebró el cierre de la temporada, sino que consolidó el ecosistema de contenidos desarrollado por la productora 4ja TV.Bajo el concepto de "Excelencia y Trabajo", los Premios Porá nacen con la visión de profesionalizar la mirada sobre nuestras industrias culturales. La gala se estructuró en 35 categorías que abarcaron desde el diseño y la técnica hasta la música y el desempeño individual en la calzada.La legitimidad de los ganadores se fundamentó en la participación directa de la comunidad: el resultado fue determinado íntegramente por el público a través de una votación online en el sitio oficial www.4jalabel.com/premiosporá, junto al análisis del panel técnico deCarnaval Porá.La producción integral estuvo a cargo de 4ja TV, la productora dirigida por Lucas Rojas que continúa expandiendo su presencia en la región. Con el "Sello Porá" ya establecido en productos como Chamamé Porá y Carnaval Porá, la productora reafirma su liderazgo en la creación de contenidos de alta calidad, sumando además su posición en el mercado de la música urbana del Litoral.Menciones Especiales— Revelación Infantil: Simón Gómez (Copacabana)— Arte, Diseño y Técnica— Mejor Carroza: "El Tren Sapucay" (Sapucay)— Mejor Coreografía: Sapucay— Mejor Traje Masculino: Joaquín Pérez (Sapucay)— Mejor Traje Femenino: Nuria Larrea (Sapucay)— Mejor Banda Musical de Comparsa: Sapucay— Mejor Banda Musical de Agrupación: Samba Total— Mejor Solo de Batería de Comparsa: Copacabana— Mejor Solo de Batería de Agrupación: Imperio Bahiano— Mejor Cantante Femenina: Rocío Ayelén (Arandú Beleza)— Mejor Cantante Masculino: Ezequiel Romero (Sapucay)— Mejor Tema Inédito: Arandú Beleza— Mejor Director de Batería (Agrupación/Comparsa): Pablo Ponce / Diego Núñez— Mejor Madrina de Batería (Agrupación/Comparsa): Evelin Villalba / Maia Soria— Mejor Comisión de Frente: Sapucay— Mejor Portaestandarte: Darío Harper (Ará Berá)— Mejor Gran Bastonera: Gabriela Zeballos (Sapucay)— Mejor Grupo de Baile: Los Capoeira (Arandú Beleza)— Mejor Ala de Pasistas: Sapucay— Mejor Pareja de Baile: Agustina Lares y Augusto Pintos (Ará Berá)— Mejor Bailarín/a: Nahuel Duré / Antonella Jerez y Victoria Sánchez (Empate)— Revelación 2026: Alexis Adrián (Arandú Beleza)— Reina de la Simpatía: Avril Rolón (Imperio Bahiano)— Reina de la Belleza: Antonella Esquivel (Sapucay)— Reina de la Elegancia: María Laura Esquivel (Arandú Beleza)— Rey del Carnaval Porá: Juan Cruz Meza (Ará Berá)— Reina del Carnaval Porá: Dayana Reichembach (Sapucay)



PREMIOS PORÁ Reconocen la excelencia y el trabajo del carnaval correntino

El SUM del Club de Regatas Corrientes fue el escenario de la gala inaugural de los Premios Porá, una iniciativa diseñada para distinguir el profesionalismo y el despliegue artístico de los protagonistas de nuestra cultura. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI ADVERTENCIA DE VALDÉS “Marzo será complicado por el contexto Nacional adverso con los recursos”

El gobernador habló sobre la situación económica, confirmó la reprogramación de actividades oficiales y aseguró que continúan las negociaciones con docentes. También anticipó posibles aumentos salariales y destacó la llegada de inversiones.