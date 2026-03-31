Investigan si Adorni y Grandío realizaron más viajes juntos Martes, 31 de marzo de 2026 El fiscal pidió nuevas pruebas por el vuelo a Punta del Este y busca determinar si hubo otros viajes compartidos entre el funcionario y el periodista. -/- Por PGDJ.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó ampliar la investigación sobre el viaje en avión privado a Punta del Este del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el periodista Marcelo Grandío, con el objetivo de establecer si existieron otros traslados en conjunto.







Nuevas medidas en la causa



La fiscalía requirió un cruce de información sobre los movimientos migratorios de ambos desde 2023 hasta la actualidad.



El pedido incluye datos sobre fechas, horarios, destinos, medios de transporte y pasos fronterizos utilizados, con el fin de detectar coincidencias en viajes.







Declaración clave y datos del vuelo



La investigación avanzó tras la declaración de una representante de la empresa aeronáutica involucrada, quien confirmó la venta de los pasajes para el viaje realizado durante el feriado de Carnaval.



Según su testimonio, el servicio fue contratado por el periodista, quien habría indicado que se trataba de una invitación. En tanto, Adorni afirmó públicamente que abonó su parte del traslado.







Alcance de la investigación



Además del funcionario y el periodista, la fiscalía pidió incluir registros vinculados a otros posibles pasajeros del vuelo, así como de familiares que hayan participado en el viaje.



También se solicitó identificar a los agentes que intervinieron en los controles migratorios correspondientes.







Otra causa en paralelo



En el mismo juzgado se tramita una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni.



En ese expediente se analizan movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y gastos vinculados a bienes, entre ellos una propiedad en un country bonaerense.







Próximos pasos



Las medidas solicitadas deberán ser evaluadas por el juzgado a cargo de la causa. Con la nueva información, la fiscalía busca determinar si existieron conductas reiteradas que puedan ampliar el alcance de la investigación.



El avance del expediente dependerá de los resultados de estas pruebas y de la evolución de las otras líneas abiertas en paralelo.







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