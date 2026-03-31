Ricky Martin relanzó "Vuelve" con Tini y Los Ángeles Azules Martes, 31 de marzo de 2026 La épica balada de 1998 se reinventa en una explosión de ritmo, fusionando el pop latino con la cumbia, mientras tres estrellas brillan con su energía renovada

Ricky Martin relanza su emblemática balada "Vuelve" junto a Tini Stoessel y Los Ángeles Azules, transformando el clásico de 1998 en una vibrante propuesta cumbiera.



Este nuevo enfoque busca revitalizar el repertorio del artista puertorriqueño, acercándolo a nuevas generaciones. La colaboración promete ser un festín sonoro, donde la letra original, que habla de la tristeza de una ruptura amorosa, cobra vida en un ambiente lleno de color y alegría.



El anuncio del relanzamiento ha creado gran expectativa entre los seguidores de estos artistas, quienes esperaban ansiosos una unión que fusiona géneros y estilos. Los Ángeles Azules, conocidos por su habilidad para llevar la cumbia a audiencias internacionales, aportan su sello característico a esta nueva versión, que se aleja de la introspección de la original y se sumerge en ritmos alegres y festivos.



El adelanto visual, compartido por Los Ángeles Azules en sus redes sociales, muestra un breve vistazo a la producción, donde los cambios de vestuario y la atmósfera de celebración son protagonistas.



Con una duración de poco más de 30 segundos, el video anticipa una pieza llena de energía, con percusiones y metales que invitan a bailar. La fecha de lanzamiento para esta versión renovada está programada para el 26 de marzo, prometiendo un encuentro artístico que celebra la vida y el amor.



Este relanzamiento es parte de una estrategia más amplia por parte de Ricky Martin, quien planea regrabar varios de sus grandes éxitos en nuevos estilos y colaborar con artistas de diferentes generaciones, buscando así conectar con un público más joven y revitalizar su legado musical.



La nueva "Vuelve" es solo el comienzo de un viaje que promete ser tan emocionante como nostálgico.



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