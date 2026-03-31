Descubren una molécula que reduce el dolor y ayuda a reparar los nervios

Martes, 31 de marzo de 2026

Un estudio en Suecia halló que la RNase4 regula el dolor y protege los nervios, abriendo nuevas opciones contra enfermedades crónicas.



Un equipo científico identificó una molécula clave del sistema nervioso que cumple una doble función: participa en la percepción del dolor y, al mismo tiempo, contribuye a la protección y recuperación de los nervios.



El hallazgo fue realizado por investigadores del Karolinska Institutet, en Suecia, y podría marcar un avance en el tratamiento de lesiones nerviosas y del dolor crónico.



Una molécula con doble rol



La sustancia descubierta, llamada RNase4, es producida por los nociceptores, células encargadas de detectar estímulos dañinos como el calor o la presión.



Hasta ahora, su función estaba asociada a procesos celulares básicos. Sin embargo, el estudio demostró que también interviene en cómo el cuerpo percibe el dolor y en la preservación de las fibras nerviosas.



Cómo actúa en el organismo



Cuando ocurre una lesión, como una quemadura leve, el dolor actúa como señal de alerta. Pero en paralelo se activan mecanismos internos de protección y reparación.



En ese proceso, la RNase4 cumple un rol central: no solo participa en la señal dolorosa, sino que también ayuda a mantener la estructura de los nervios y favorece su regeneración.







Qué pasa si falta esta molécula



Los investigadores analizaron modelos en los que la RNase4 estaba ausente. Allí detectaron alteraciones en la sensibilidad al dolor y daños en la mielina, la capa que recubre los nervios.



Además, observaron que la recuperación tras lesiones era más lenta, lo que refuerza la importancia de esta molécula en la reparación del sistema nervioso.





Impacto en el dolor crónico



El descubrimiento tiene implicancias directas en el estudio del dolor neuropático, una condición persistente vinculada al daño de los nervios.



Según los científicos, intervenir sobre los mecanismos de la RNase4 podría permitir desarrollar tratamientos que no solo alivien el dolor, sino que también mejoren la regeneración nerviosa.







Qué puede venir ahora



Aunque los resultados provienen de estudios experimentales, la presencia de esta molécula en humanos abre el camino a futuras investigaciones clínicas.



El próximo paso será evaluar su potencial terapéutico en enfermedades neurológicas y lesiones complejas, con el objetivo de avanzar hacia tratamientos más efectivos e integrales.



