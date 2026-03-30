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Celebraron el Día del Artesano con feria, música y producción
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Lunes, 30 de marzo de 2026
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La ciudad celebró a los creadores locales con una feria en el Parque Mitre que reunió a emprendedores, vecinos y artistas en un evento cultural.
Curuzú Cuatiá vivió un fin de semana con fuerte impronta cultural y productiva al celebrar el Día del Artesano con una feria que convocó a numerosos vecinos en el Parque Mitre.
La propuesta reunió a artesanos y emprendedores locales que exhibieron y comercializaron sus productos en un espacio pensado para promover la producción regional.
Participación y protagonismo local
La jornada contó con una amplia participación de expositores, quienes mostraron trabajos en distintos rubros, reflejando la diversidad y el valor del trabajo artesanal de la ciudad.
El evento permitió visibilizar el esfuerzo de pequeños productores y generar un punto de encuentro directo con el público.
Acompañamiento del Municipio
La intendente Verónica Espíndola recorrió la feria, dialogó con los participantes y destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas.
Desde el Municipio señalaron que estos espacios contribuyen al crecimiento de la economía local y fortalecen la identidad cultural de Curuzú Cuatiá.
Música y gastronomía para toda la familia
Además de los stands, el público disfrutó de espectáculos en vivo y una variada oferta gastronómica, lo que generó un ambiente familiar durante toda la jornada.
La combinación de cultura, producción y entretenimiento consolidó la propuesta como un evento integral.
Impulso al desarrollo local
La actividad fue organizada de manera conjunta por áreas municipales vinculadas a la producción y la cultura, con el objetivo de acompañar a los emprendedores.
Desde la organización remarcaron la necesidad de seguir generando estos espacios que potencian el trabajo artesanal y fomentan el desarrollo económico.
Proyección a futuro
El éxito de la convocatoria refuerza la intención de replicar este tipo de ferias a lo largo del año, consolidando circuitos de comercialización y promoviendo el talento local.
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