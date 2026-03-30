Celebraron el Día del Artesano con feria, música y producción

Lunes, 30 de marzo de 2026

La ciudad celebró a los creadores locales con una feria en el Parque Mitre que reunió a emprendedores, vecinos y artistas en un evento cultural.



Curuzú Cuatiá vivió un fin de semana con fuerte impronta cultural y productiva al celebrar el Día del Artesano con una feria que convocó a numerosos vecinos en el Parque Mitre.



La propuesta reunió a artesanos y emprendedores locales que exhibieron y comercializaron sus productos en un espacio pensado para promover la producción regional.



Participación y protagonismo local



La jornada contó con una amplia participación de expositores, quienes mostraron trabajos en distintos rubros, reflejando la diversidad y el valor del trabajo artesanal de la ciudad.



El evento permitió visibilizar el esfuerzo de pequeños productores y generar un punto de encuentro directo con el público.



Acompañamiento del Municipio



La intendente Verónica Espíndola recorrió la feria, dialogó con los participantes y destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas.



Desde el Municipio señalaron que estos espacios contribuyen al crecimiento de la economía local y fortalecen la identidad cultural de Curuzú Cuatiá.



Música y gastronomía para toda la familia



Además de los stands, el público disfrutó de espectáculos en vivo y una variada oferta gastronómica, lo que generó un ambiente familiar durante toda la jornada.



La combinación de cultura, producción y entretenimiento consolidó la propuesta como un evento integral.



Impulso al desarrollo local



La actividad fue organizada de manera conjunta por áreas municipales vinculadas a la producción y la cultura, con el objetivo de acompañar a los emprendedores.



Desde la organización remarcaron la necesidad de seguir generando estos espacios que potencian el trabajo artesanal y fomentan el desarrollo económico.



Proyección a futuro



El éxito de la convocatoria refuerza la intención de replicar este tipo de ferias a lo largo del año, consolidando circuitos de comercialización y promoviendo el talento local.