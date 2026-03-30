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Celebraron el Día del Artesano con feria, música y producción
Lunes, 30 de marzo de 2026
La ciudad celebró a los creadores locales con una feria en el Parque Mitre que reunió a emprendedores, vecinos y artistas en un evento cultural.

Curuzú Cuatiá vivió un fin de semana con fuerte impronta cultural y productiva al celebrar el Día del Artesano con una feria que convocó a numerosos vecinos en el Parque Mitre.

La propuesta reunió a artesanos y emprendedores locales que exhibieron y comercializaron sus productos en un espacio pensado para promover la producción regional.

Participación y protagonismo local

La jornada contó con una amplia participación de expositores, quienes mostraron trabajos en distintos rubros, reflejando la diversidad y el valor del trabajo artesanal de la ciudad.

El evento permitió visibilizar el esfuerzo de pequeños productores y generar un punto de encuentro directo con el público.

Acompañamiento del Municipio

La intendente Verónica Espíndola recorrió la feria, dialogó con los participantes y destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas.

Desde el Municipio señalaron que estos espacios contribuyen al crecimiento de la economía local y fortalecen la identidad cultural de Curuzú Cuatiá.

Música y gastronomía para toda la familia

Además de los stands, el público disfrutó de espectáculos en vivo y una variada oferta gastronómica, lo que generó un ambiente familiar durante toda la jornada.

La combinación de cultura, producción y entretenimiento consolidó la propuesta como un evento integral.

Impulso al desarrollo local

La actividad fue organizada de manera conjunta por áreas municipales vinculadas a la producción y la cultura, con el objetivo de acompañar a los emprendedores.

Desde la organización remarcaron la necesidad de seguir generando estos espacios que potencian el trabajo artesanal y fomentan el desarrollo económico.

Proyección a futuro

El éxito de la convocatoria refuerza la intención de replicar este tipo de ferias a lo largo del año, consolidando circuitos de comercialización y promoviendo el talento local.
     
 
 

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