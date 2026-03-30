Scaloni define el 11 para Zambia, con Messi y diez más

Lunes, 30 de marzo de 2026

El plantel vuelve este lunes a al predio de AFA después del domingo libre y el DT buscará seguir probando. Todo indica que el 10, esta vez, será titular.



La Finalissima suspendida cambió el contexto indefectiblemente. Para la Selección, esta ventana FIFA pasó de ser un partido por un título a un banco de pruebas. Y en esta nueva realidad, más allá de las preocupaciones que dejó el amistoso contra Mauritania, también hay espacio para aliviar ciertas tensiones. Por eso, tras entrenarse el sábado, el plantel tuvo el domingo libre para ver a sus familiares que están en el país quizás por última vez antes del Mundial.



Así, todos volverán este lunes antes del mediodía al predio de AFA, donde Lionel Scaloni empezará a definir el 11 para el segundo partido, el de mañana ante Zambia.



La primera noticia en ese sentido tiene que ver con Lionel Messi. El capitán campeón del mundo fue suplente el viernes y entró para jugar casi todo el segundo tiempo. Pues bien, ahora se espera que sea al revés. Que entre como titular en lo que será el último partido en el país previo al Mundial de la Scaloneta.



Después, si bien Scaloni buscará seguir probando variantes para empezar a tomar posición sobre los puestos que aún quedan vacante en la lista de 26, la idea del técnico es darle Messi una base que tenga varios jugadores titulares.



Entonces, todo indica que Dibu Martínez también irá desde el inicio (Rulli y Musso sumaron minutos el sábado, en el encuentro contra el Sub 20) y que Molina y Cuti Romero volverían a ser parte de la defensa. A ellos se le sumaría Nicolás Tagliafico, quien no jugó el viernes aunque sí lo hizo el sábado en el predio.



Lo que quedaría definir, entonces, es el marcador central izquierdo. Ahí es probable que el DT cuide a Otamendi, que viene algo tocado y ya jugó ante el Sub 20. Y si eso pasa, habrá que ver si le da otra chance a Marcos Senesi o si prueba al pibe de Estudiantes Tomás Palacios, que está relegado en la pelea.



Scaloni deberá definir el resto del equipo. (Marcelo Carroll)Scaloni deberá definir el resto del equipo. (Marcelo Carroll)



Del medio para adelante



En el medio, en principio Giuliano Simeone, Alexis, Enzo o De Paul y el Colo Barco tendrían su lugar, aunque ahí también podría disputar su chance Exequiel Palacios, quien el viernes entró en el final por Mac Allister y el sábado fue parte del 11 que enfrentó a los de Placente.



Julián jugó de titular contra Mauritania. Entre él o el Flaco López estará la referencia de área contra Zambia. (EFE)Julián jugó de titular contra Mauritania. Entre él o el Flaco López estará la referencia de área contra Zambia. (EFE)



¿Y arriba? Todo indica que a Messi lo acompañaría Julián Álvarez, quienes jugaron justamente 45 minutos cada uno con Mauritania (de hecho, el 10 reemplazó al del Aleti), aunque tampoco habría que descartar al Flaco López, la otra referencia de área. Este lunes por tarde, entonces, el DT define todo.

