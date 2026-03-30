Piden ayuda para sostener el Cottolengo Don Orione

Lunes, 30 de marzo de 2026

La institución atraviesa una crisis por falta de pagos y solicita apoyo para continuar la atención a personas con discapacidad.



El Cottolengo Don Orione lanzó un pedido urgente de colaboración ante dificultades económicas que ponen en riesgo la continuidad de sus servicios en Itatí.



La solicitud fue difundida por el rector de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, quien advirtió sobre atrasos en los pagos de prestaciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad.



Retrasos que afectan el funcionamiento



Desde la institución señalaron que existen demoras en los fondos que deben girar organismos como PAMI y el programa Incluir Salud.



Estos atrasos, que se arrastran desde diciembre, impactan directamente en la operatividad diaria del establecimiento.



Atención en riesgo



El Cottolengo alberga actualmente a 37 residentes y cuenta con un equipo de aproximadamente 40 trabajadores, entre personal de salud y asistencia.



La falta de recursos compromete la posibilidad de sostener la atención integral que brinda la institución a personas con discapacidad.



Llamado a la comunidad



El pedido fue acompañado por un mensaje público en el que se convoca a la solidaridad de la sociedad para sostener el funcionamiento del lugar.



Además, se busca visibilizar la situación ante las autoridades nacionales para garantizar la continuidad del sistema de atención.



Cómo colaborar



Quienes deseen ayudar pueden realizar aportes económicos a través de una cuenta habilitada en el Banco de Corrientes.



El alias informado para las donaciones es COTTO.PROV.ITATI.



La situación del Cottolengo refleja un escenario más amplio que atraviesan instituciones similares en el país, por lo que se espera que en los próximos días haya definiciones sobre el financiamiento del sector.



