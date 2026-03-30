“Nos preocupa la falta de trabajo y el impacto en el sector”

Lunes, 30 de marzo de 2026

Tras reunirse con el intendente capitalino, el titular de la Cámara de la Construcción advirtió sobre la caída de la actividad y planteó impulsar la obra privada como alternativa para sostener el empleo.





El presidente de la Cámara de la Construcción de Corrientes, Gustavo Rosello, se refirió al complejo escenario que atraviesa el sector tras mantener un encuentro con el intendente de la capital, Claudio Polich, en el marco de una agenda orientada a fortalecer el vínculo entre el ámbito público y privado.



El dirigente empresarial calificó la reunión como positiva y destacó la importancia de retomar el diálogo institucional. En ese sentido, valoró la experiencia previa del jefe comunal en el área de Obras Públicas, lo que —según indicó— facilita el análisis de la situación actual del sector.



Uno de los principales temas abordados fue la caída en los niveles de ocupación dentro de la construcción, una problemática que impacta de manera directa en toda la provincia. Rosello remarcó la preocupación existente entre las empresas ante la falta de actividad, lo que repercute en la generación de empleo.



De acuerdo a lo planteado en el encuentro, la paralización de la obra pública está estrechamente vinculada a la disminución de recursos provenientes del ámbito nacional y a la baja en la coparticipación, factores que condicionan las posibilidades de reactivación en el corto plazo.



Frente a este panorama, desde la Cámara propusieron promover con mayor fuerza el desarrollo de obras privadas como alternativa para dinamizar la actividad. Entre las iniciativas mencionadas se destacan proyectos inmobiliarios como edificios, loteos y clubes de campo, considerados clave para motorizar la economía local.



Rosello puso el foco en la situación de los trabajadores del sector, a quienes definió como un recurso fundamental que debe ser sostenido. En esa línea, resaltó que la inversión en la construcción en Corrientes es mayoritariamente de origen local, sin la participación de grandes capitales externos.



Además, señaló que la demanda habitacional continúa en crecimiento, lo que abre oportunidades para el desarrollo del sector, aunque consideró necesario agilizar procesos y modificar esquemas tradicionales para acompañar ese avance.



Por último, valoró la iniciativa del intendente de avanzar en la conformación de una mesa de trabajo multisectorial que permita generar consensos y buscar soluciones conjuntas. Según expresó, el fortalecimiento del diálogo será clave para afrontar los desafíos actuales y proyectar el crecimiento de la actividad.



R: Gladis Lencina