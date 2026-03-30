“Marzo será complicado por el contexto Nacional adverso con los recursos” Lunes, 30 de marzo de 2026 El gobernador habló sobre la situación económica, confirmó la reprogramación de actividades oficiales y aseguró que continúan las negociaciones con docentes. También anticipó posibles aumentos salariales y destacó la llegada de inversiones.

Al arribar este lunes a Casa de Gobierno, el gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo contacto con la prensa y abordó distintos temas vinculados a la coyuntura económica, la agenda institucional y el diálogo con diversos sectores.



En primer término, explicó que algunas actividades oficiales previstas fueron postergadas debido a la reorganización del gabinete. Según indicó, la llegada de un nuevo ministro motivó la reconfiguración de la agenda, que se retomará en los próximos días.



En cuanto a la gestión, el mandatario destacó avances en negociaciones relacionadas con bienes que podrían ser transferidos a la órbita provincial. En ese sentido, mencionó progresos en torno a terrenos y estructuras ubicadas en la zona del regimiento y el puerto, así como también en cuestiones vinculadas a las cajas.



Respecto a los recientes movimientos dentro del gabinete, Valdés llevó tranquilidad al señalar que no se prevén nuevas modificaciones por el momento. Afirmó que la estructura de gobierno se encuentra funcionando con normalidad y que las políticas en marcha continuarán su curso.



Consultado por el conflicto docente, aseguró que el diálogo sigue abierto y que la ministra del área mantiene reuniones con los gremios. En ese marco, confirmó la existencia de un petitorio presentado por los sindicatos, el cual será evaluado para avanzar en posibles respuestas normativas.



En relación a la política salarial, el gobernador dejó abierta la posibilidad de nuevos incrementos en el corto plazo, aunque advirtió que la situación es compleja debido a la caída de la coparticipación. Subrayó que cualquier decisión dependerá de la evolución de los ingresos provinciales.



Al referirse al contexto económico general, Valdés fue contundente al anticipar un escenario adverso. Señaló que marzo podría presentar indicadores más negativos que febrero y remarcó la incertidumbre en torno a la evolución de los recursos. Frente a críticas de la oposición, sostuvo que la prioridad del gobierno es mantener el equilibrio fiscal, garantizar los servicios y sostener la política salarial.



Por otro lado, destacó la llegada de nuevas inversiones a Corrientes, las cuales —según afirmó— contribuirán a dinamizar la economía provincial en el mediano plazo.



Sin embargo, reconoció que los sectores productivos atraviesan dificultades debido a la caída de la demanda a nivel nacional, situación que impacta en distintos rubros. En ese sentido, aseguró que el Gobierno trabaja en conjunto con estos actores para acompañar su desarrollo, considerando su rol clave en la generación de empleo.



Finalmente, el gobernador señaló que los municipios también enfrentan un escenario complejo, marcado por la disminución de ingresos y la necesidad de ajustar sus gastos. Indicó que la falta de un horizonte claro dificulta la planificación anual y advirtió que las economías regionales no son ajenas a la crisis.



La jornada oficial continuará con reuniones junto a intendentes y legisladores, en las que se analizarán los reclamos sindicales y se coordinarán acciones en el actual contexto económico.



R: Gladis Lencina



ADVERTENCIA DE VALDÉS “Marzo será complicado por el contexto Nacional adverso con los recursos”

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