Padre biológico violaba y filmaba a su hijita postrada

Lunes, 30 de marzo de 2026

Paso de la Patria no sale de su estupor, luego de conocerse el fin de semana el caso de una menor de edad, de tan solo cuatro años, quien fue sometida sexualmente por su propio padre biológico, al que horas más tarde logró detener la Policía.





La víctima además de sufrir de parálisis cerebral, tiene retraso madurativo y sufre de episodios de epilepsia. Según trascendió, el sujeto se filmaba sometiendo a la niña y los videos habría sido descubiertos por su esposa, que terminó denunciándolo.



El aberrante episodio se conoció durante el fin de semana y de inmediato causó el repudio público de la comunidad en contra del principal implicado, un sujeto identificado como A. Gómez, quien es el padre de la víctima. Luego de la denuncia de la madre de la niña, quien descubrió lo que su pareja había hecho, tras toparse con algunos videos de este sometiendo a la menor; la Policía actuó rápidamente para tratar de localizarlo y arrestarlo.



Su captura fue muy rápida, ya que los efectivos de la Comisaría Primera lo localizaron en el propio negocio donde trabajaba. Los vecinos del lugar aseguran que habría videos de las agresiones a la menor, grabados por el detenido. Ahora, la Justicia intenta indagar desde cuándo suceden los abusos y para ello, personal técnico de la fuerza se disponía a bajar las imágenes de video, que aseguran existen en torno a la causa.



Tras su detención, Gómez quedó alojado inicialmente en la comisaría local, pero por razones de seguridad, podrían trasladarlo a otra dependencia, indicaron fuentes allegadas al caso. Hoy sería indagado y podrían dictarle la prisión preventiva hasta el juicio.