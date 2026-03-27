El Sombrero celebrará el cierre del mes de la mujer

Viernes, 27 de marzo de 2026

La gestión de la intendente Araceli Aponte impulsa políticas de acompañamiento, reconocimiento y fortalecimiento del rol de la mujer en la comunidad. El sábado 28 se realizará un gran cierre con artistas en vivo, sorteos y homenajes.



La Municipalidad de El Sombrero llevará adelante el próximo sábado 28 de marzo a las 21 horas, en el Predio de la Tradición, el Gran Cierre del Mes de la Mujer, una jornada pensada para celebrar, homenajear y compartir junto a toda la comunidad.



El evento contará con la participación de artistas en vivo como Los Príncipes de Misiones, la Orquesta Chamamé Kuñá —que brindará un homenaje especial a las mujeres— y la Comparsa Fénix, además de sorteos especiales destinados a las mujeres de la localidad y sus parajes.



La actividad se enmarca en una política sostenida de la gestión de la intendente Araceli Aponte, quien desde hace años viene impulsando espacios de participación, visibilización y desarrollo para las mujeres.



Antes de ocupar su rol institucional, Aponte ya trabajaba activamente en el fortalecimiento del protagonismo femenino a través del movimiento Chamamé Kuñá, que hoy reúne a más de 300 mujeres artistas en Argentina y se ha expandido a países como Paraguay y Brasil. Esa experiencia también tuvo su impacto en El Sombrero, donde se consolidaron espacios de participación y crecimiento para las mujeres.



Actualmente, desde el municipio se continúa profundizando este camino, promoviendo el desarrollo de emprendedoras, acompañando iniciativas locales y articulando acciones vinculadas al cuidado y la prevención de la violencia de género, en conjunto con instituciones como la Universidad.



En este contexto, el cierre del Mes de la Mujer no solo representa una celebración, sino también un reconocimiento al rol fundamental que cumplen las mujeres en la comunidad, siendo protagonistas del crecimiento social, cultural y económico del pueblo. Cabe destacar además que gran parte del personal municipal está integrado por mujeres, lo que refleja el compromiso y la fuerza con la que día a día sostienen y hacen avanzar a El Sombrero.



Al respecto, la intendente Araceli Aponte expresó:

“Las mujeres de El Sombrero tienen una fuerza y un empuje enorme. Son el corazón de nuestra comunidad y las que muchas veces sostienen y sacan adelante a sus familias y a nuestro pueblo. Desde nuestra gestión vamos a seguir acompañando, potenciando y reconociendo ese trabajo, porque creemos en una comunidad donde las mujeres tengan cada vez más oportunidades.”



Finalmente, se invitó a toda la comunidad a participar de este gran evento, que busca cerrar el mes con un mensaje claro: reconocer, valorar y seguir impulsando el rol de las mujeres en El Sombrero.