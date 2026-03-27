Maratón, ferias y deportes este fin de semana

Viernes, 27 de marzo de 2026

La ciudad ofrece actividades gratuitas en playas y plazas desde hoy al 29 de marzo, con propuestas deportivas y culturales para todas las edades.



La Municipalidad de Corrientes anunció una amplia agenda de actividades gratuitas para este fin de semana, con opciones en distintos puntos de la ciudad que combinan deporte, recreación y cultura.





Viernes con natación y feria artesanal



La programación inicia hoy en la Playa Arazaty I, donde habrá clases abiertas de natación en dos turnos por la mañana.



La Plaza Cabral será sede de la Feria de Artesanos desde las 9 hasta las 21, una propuesta que continuará durante el fin de semana en la Costanera Sur.





Sábado con deportes, turismo y maratón



El sábado 28 concentrará la mayor cantidad de actividades. En Playa Molina Punta habrá una experiencia de kayak por la mañana, y por la tarde encuentros deportivos como fútbol, vóley y una clase de zumba.



En la Costanera Sur se realizará una clínica de conducción y exhibición de motos de alta cilindrada.



Además, desde la Plaza Libertad partirá un recorrido turístico guiado que propone conocer la historia local.



La jornada cerrará con la primera fecha de las maratones barriales 2026, que se largará por la noche en el barrio Santa Catalina.





Domingo en parques y espacios públicos



El domingo 29, las actividades se trasladarán a distintos espacios verdes. En el Parque Camba Cuá habrá una jornada de golf croquet.



En el barrio San Gerónimo se realizará un encuentro de ciclismo con charlas sobre mecánica básica, mientras que en Punta Tacuara continuará la feria de artesanos.



El cierre será nuevamente en la Playa Arazaty I, con propuestas recreativas y una clase de Zumba Gold abierta al público.







Propuesta para vecinos y turistas



La iniciativa busca fomentar el uso de los espacios públicos y promover hábitos saludables, con actividades pensadas tanto para residentes como para visitantes.



Desde el Municipio destacaron que estas propuestas forman parte de una política sostenida de acceso libre al deporte y la recreación, que continuará en las próximas semanas con nuevas ediciones en distintos barrios.



