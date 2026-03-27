Fallas en el 107: habilitan números alternativos para emergencias

Viernes, 27 de marzo de 2026

Piden usar líneas alternativas ante urgencias en Corrientes. La falla, de alcance nacional y ajena al organismo, afectó la atención habitual.



El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó que el sistema de emergencias 107 presentó ayer inconvenientes técnicos que redujeron su operatividad.



Servicio limitado y recomendaciones



Desde la Dirección de Emergencias Sanitarias señalaron que las líneas rotativas del 107 no funcionaron con normalidad, lo que generó demoras o dificultades para comunicarse.



Ante este escenario, las autoridades pidieron a la población recurrir a canales alternativos en caso de urgencias, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida.



Números disponibles para emergencias



Como vías alternativas, se encuentra habilitado el número fijo 3794-423264. Además, se puede llamar al 911, correspondiente a la Policía provincial, que articula la asistencia en situaciones críticas.



El uso de estas líneas busca sostener la cobertura mientras se resuelven los problemas técnicos que afectan al sistema principal.



Trabajo para normalizar el servicio



Desde el Ministerio indicaron que trabajaron junto a la empresa prestadora para restablecer el funcionamiento pleno del 107.



La situación es monitoreada de manera permanente para evitar interrupciones prolongadas en un servicio clave para la atención de emergencias médicas.



Se espera que, una vez resuelto el inconveniente técnico a nivel nacional, el sistema retome su operatividad habitual y se normalice la atención en toda la provincia.