Comercio aumentó el sueldo un 5% y otorga un bono de $120.000 hasta junio

Viernes, 27 de marzo de 2026

El acuerdo salarial alcanza a 1,2 millones de empleados. Incluye subas escalonadas y un bono trimestral para abril-junio.



La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios cerró la paritaria del sector con un incremento del 5% para el trimestre abril-junio y un bono extraordinario de $120.000.



Cómo será el aumento salarial



El acuerdo contempla subas escalonadas para los trabajadores de comercio: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio.



El convenio fue firmado por el gremio que conduce Armando Cavalieri junto a cámaras empresariales como la Cámara Argentina de Comercio, CAME y UDECA.





Alcance y objetivo del acuerdo



La actualización salarial impactará en aproximadamente 1,2 millones de empleados del sector, uno de los más numerosos del país.



Desde el sindicato señalaron que el objetivo es sostener el poder adquisitivo en un contexto económico desafiante y dar previsibilidad a trabajadores y empresas.







En línea con la pauta oficial



El entendimiento se alinea con la política salarial del Gobierno nacional, que busca acuerdos moderados para contener la inflación.



Se espera que el convenio sea homologado por la Secretaría de Trabajo, lo que le dará plena vigencia en todo el sector.







Seguimiento y posibles ajustes



El acuerdo incluye una instancia de monitoreo de la evolución económica, lo que abre la posibilidad de revisar los salarios si cambian las condiciones.



En paralelo, el escenario de paritarias sigue en tensión en otros sectores, donde sindicatos y empresas negocian en función de la inflación y las pautas oficiales.



El cierre de esta negociación marca una referencia clave para el resto de las paritarias de 2026, en un contexto donde el equilibrio entre salarios y precios continúa en debate.