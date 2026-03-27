Detectan 118 exoplanetas con ayuda de la IA y abren una nueva etapa

Viernes, 27 de marzo de 2026

Un equipo británico usó inteligencia artificial en datos de la NASA y logró validar nuevos planetas fuera del sistema solar.



Un grupo de investigadores de la Universidad de Warwick logró identificar 118 exoplanetas mediante inteligencia artificial aplicada a datos de la misión TESS.



El avance, considerado clave para la exploración espacial, permite acelerar la detección de mundos fuera del sistema solar y mejorar su análisis.





Cómo funciona la inteligencia artificial en la búsqueda



El equipo utilizó un sistema llamado RAVEN, diseñado para procesar grandes volúmenes de información astronómica.



La herramienta analizó datos de más de 2,2 millones de estrellas recolectados por TESS durante sus primeros años de operación.



A partir de ese análisis, logró validar 118 planetas, incluidos 31 que no habían sido detectados anteriormente.







Más precisión y menos errores



El método se basa en detectar cambios mínimos en la luz de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella, un fenómeno conocido como tránsito.



Uno de los principales desafíos es distinguir señales reales de otros fenómenos similares, como sistemas estelares binarios.



La inteligencia artificial permitió reducir falsos positivos y mejorar la precisión respecto de los métodos tradicionales.







Nuevos tipos de planetas y hallazgos clave



Entre los descubrimientos se destacan planetas con órbitas extremadamente cortas, que completan su recorrido en menos de 24 horas.



También se identificaron sistemas con múltiples planetas y se obtuvieron nuevos datos sobre regiones poco pobladas del espacio, como el llamado “desierto neptuniano”.



Estos resultados aportan información sobre cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios.







Un salto en la exploración del universo



Actualmente, el catálogo de exoplanetas confirmados supera los 6.000, y este tipo de herramientas podría ampliar ese número de forma significativa.



Además, se detectaron cerca de 2.000 candidatos adicionales que podrían confirmarse en futuras investigaciones.



El uso de inteligencia artificial marca un cambio en la astronomía moderna, al permitir analizar grandes cantidades de datos en menos tiempo y con mayor confiabilidad.



En los próximos años, estos avances serán clave para seleccionar objetivos en nuevas misiones espaciales y profundizar el estudio de planetas similares a la Tierra.



