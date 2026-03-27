Crisis política: renuncias tras el rechazo a la reforma judicial

Viernes, 27 de marzo de 2026

El Gobierno de Giorgia Meloni enfrenta dimisiones y tensión interna tras perder un referéndum clave sobre cambios en la Justicia.



El gobierno de Italia, liderado por Giorgia Meloni, atraviesa una crisis política luego del rechazo ciudadano a una reforma judicial, lo que derivó en la renuncia de funcionarios y abrió dudas sobre la estabilidad de la coalición.



Derrota política y primeras renuncias



El revés en el referéndum marcó la primera gran derrota de la gestión de Meloni desde su llegada al poder en 2022.



Tras el resultado, dejaron sus cargos el subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi, en medio de cuestionamientos y tensiones dentro del oficialismo.





La salida de una ministra clave



La crisis se profundizó con la renuncia de la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, quien estaba bajo presión política por investigaciones judiciales.



Su dimisión se produjo luego de que la propia Meloni le solicitara públicamente que dejara el cargo, en un intento por contener el impacto político del resultado.



Una reforma que generó rechazo



El proyecto impulsado por el Gobierno buscaba modificar el funcionamiento del sistema judicial para hacerlo más ágil.



Sin embargo, sectores de la oposición advirtieron sobre posibles riesgos institucionales, lo que derivó en un rechazo mayoritario en la consulta popular.



Impacto en la coalición gobernante



El resultado electoral fortaleció a la oposición y expuso diferencias dentro del bloque oficialista, integrado por diversas fuerzas políticas.



Además, la renuncia de Santanchè evitó una votación incómoda en el Parlamento que podía agravar la crisis interna.



Escenario abierto



El futuro político del gobierno italiano queda ahora bajo análisis, con interrogantes sobre su capacidad para sostener la agenda de reformas.



En las próximas semanas, la administración de Meloni deberá reorganizar su gabinete y recuperar respaldo político para evitar una mayor inestabilidad.



