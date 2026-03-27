Irán intensifica ataques con misiles y crece la tensión con Israel

Viernes, 27 de marzo de 2026

Hubo diez oleadas de misiles y ataques desde Líbano. Israel reportó muertos y heridos en una de las jornadas más críticas.



El conflicto entre Irán y Israel alcanzó uno de sus picos más altos durante el día y noche de ayer, con una serie de ataques coordinados que dejaron víctimas y daños en distintas ciudades.



En menos de 12 horas, Irán lanzó diez oleadas de misiles, mientras que el grupo Hezbollah disparó más de un centenar de proyectiles desde el sur del Líbano.



Ataques simultáneos y víctimas



Las sirenas de alerta se activaron desde temprano en varias regiones israelíes, especialmente en el centro del país y el área de Tel Aviv. También se registraron lanzamientos hacia Jerusalén y Haifa.



Aunque la mayoría de los misiles iraníes fueron interceptados, se reportaron al menos 22 heridos leves y daños en zonas residenciales.



La única víctima fatal del día se produjo en la ciudad de Nahariya, donde un ataque de Hezbollah impactó sobre vehículos estacionados y causó la muerte de un hombre de 43 años.



Escalada desde Líbano y cifras del conflicto



El ataque desde territorio libanés dejó además un herido grave y marcó el segundo fallecimiento en Israel atribuido a Hezbollah desde principios de marzo.



Desde que se intensificaron los enfrentamientos, los bombardeos en Líbano provocaron más de mil muertes y cerca de un millón de desplazados, según datos oficiales de Beirut.



En territorio israelí, el balance total desde el inicio de la escalada asciende a 18 muertos.



Capacidad militar y múltiples frentes



El ejército israelí estima que Irán ha lanzado más de 400 misiles en las últimas semanas, con un alto porcentaje de interceptación gracias a sus sistemas de defensa.



Sin embargo, varios proyectiles lograron impactar en ciudades como Arad y Bnei Brak, generando daños materiales recurrentes.



En paralelo, las fuerzas israelíes mantienen operaciones en distintos escenarios: Gaza, Líbano, Siria y Cisjordania, lo que incrementa la presión sobre su estructura militar.





Advertencias internas y contexto internacional



El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, advirtió al gobierno sobre una posible escasez de personal ante la multiplicidad de frentes activos.



El conflicto se inició a fines de febrero tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que derivó en la muerte del líder supremo Alí Khamenei y otros altos mandos.



Desde entonces, Teherán respondió con ataques sostenidos contra objetivos israelíes y bases aliadas en la región.



En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump extendió el plazo para negociar una salida diplomática, mientras crece la incertidumbre sobre una posible escalada mayor.



El desarrollo de las próximas jornadas será clave para determinar si el conflicto avanza hacia una desescalada o profundiza su alcance en Medio Oriente.