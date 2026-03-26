Asumió Héctor Grachot como nuevo Ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes

Jueves, 26 de marzo de 2026

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó el acto de jura del nuevo ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, oportunidad en la que remarcó la importancia de la designación y llevó tranquilidad a la ciudadanía.





En un breve mensaje, el mandatario provincial subrayó que se trata de “una persona con la que venimos trabajando, con una trayectoria más que comprobada en el Ministerio de Hacienda”, destacando así la experiencia del flamante funcionario.



Asimismo, Valdés afirmó que la decisión es “más que importante” y aseguró que permitirá dar previsibilidad a los correntinos. “Es un mensaje claro de que vamos a seguir trabajando con mucho compromiso y con un norte trazado”, expresó.



Por otra parte, el gobernador instó al nuevo ministro a asumir el desafío con responsabilidad y visión de futuro. “Le deseo que, con el mayor compromiso y una visión clara, encare los días por venir”, sostuvo.



Finalmente, Valdés reafirmó el trabajo en equipo dentro del gabinete provincial: “Que sigamos construyendo y trabajando con todo este equipo de ministros en lo que estamos convencidos: que Corrientes tiene un futuro promisorio y lo tenemos que trabajar juntos”, concluyó.