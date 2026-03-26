Jeremías y su lucha diaria por múltiples patologías

Jueves, 26 de marzo de 2026

El pequeño padece parálisis cerebral, luxación de cadera bilateral y síndrome convulsivo, entre otras complicaciones que requieren atención médica especializada. Se atiende en el Hospital Juan Pablo II, pero fue derivado al Garrahan para 4 de agosto



Jeremías tiene un año y enfrenta una dura batalla por su salud. Su madre, María Rosa Romero, relató la compleja situación que atraviesan. En diálogo con Cadena Inclusiva contó que el diagnóstico llegó de manera repentina, luego de una internación prolongada de más de tres meses. Desde entonces, Jeremías requiere cuidados constantes y medicación permanente.



Debido a su condición, el niño no puede alimentarse por sus propios medios y recibe alimentación por sonda. Además, presenta complicaciones frecuentes que obligan a reiteradas internaciones.



La madre también señaló dificultades para acceder a ciertos especialistas: “No se quieren hacer cargo por los problemas neurológicos que tiene”, explicó, evidenciando las barreras que enfrenta el sistema de salud en casos complejos.



Campaña solidaria: “Todos por Jere”



Ante este panorama, la familia lanzó una campaña solidaria bajo el alias “Todos por Jere”, con el objetivo de reunir fondos para sostener el tratamiento y mejorar la calidad de vida del niño.Un pedido desde el cor“Lo mejor para él es que pueda tener una mejor calidad de vida”, expresó su madre, visiblemente emocionada, al tiempo que pidió acompañamiento no solo económico sino también humano.



La historia de Jeremías refleja una realidad que atraviesan muchas familias: la necesidad de apoyo para acceder a tratamientos complejos y garantizar el bienestar de sus hijos. La comunidad, una vez más, tiene la oportunidad de tender una mano solidaria.



R: Gladis Lencina

