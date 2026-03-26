Anularon tres puntos de venta de droga en La Cruz

Jueves, 26 de marzo de 2026

Un hombre detenido en una redada de la Gendarmería Nacional Argentina. Constataron los lugares que comercializaban cocaína, marihuana. Incautaron sustancia, dinero y balanzas.



La investigación de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) permitió conocer que en tres viviendas de la localidad correntina de La Cruz cometían el delito de comercialización de drogas.



Los lugares fueron objeto de allanamientos simultáneos en los que efectivos de la fuerza de seguridad detuvo a un hombre, presuntamente el cabecilla de un grupo delictivo, y secuestró importante evidencia para ser aportada a la Justicia Federal.



La información brindada a diario época explica que además de sustancia estupefaciente incautaron un total de once teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos para el fraccionamiento que permitirían fundamentar la causa vinculada, en principio, a un caso de narcomenudeo.



Todo comenzó con pesquisas llevadas adelante por efectivos pertenecientes a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Paso de los Libres".



Detectives de la mencionada Unidad obtuvieron los datos acerca de un grupo de personas dedicado a recibir estupefacientes en la localidad situada a la vera del río Uruguay.





HALLARON ESTUPEFACIENTE Y EVIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ILEGAL DESBARATADA.

Luego, en pequeñas cantidades disponían de clorhidrato de cocaína y marihuana para su venta en pequeñas dosis.



La actividad delictiva se producía "en tres viviendas" que luego de una paciente investigación lograron identificar.



Se trata de puntos de expendio de "bochitas" a las cuales concurrían, principalmente, jóvenes de distintos barrios, atraídos por el comentario de "boca en boca" que fue creciendo en las últimas semanas.



Consumidores sabían de estos "kioscos" montados discretamente en viviendas de familia.



En ese contexto, el Juzgado Federal de Paso de los Libres con los resultados de las investigaciones dispuso los allanamientos simultáneos de las casas señaladas.



Pata el procedimiento reunieron a una buena cantidad de efectivos del Escuadrón 7 "Cabo Misael Pereyra" de la ciudad de Paso de los Libres y del Escuadrón 57 con asiento en la ciudad de Santo Tomé.



Durante el operativo que se desarrolló principalmente en horario nocturno "secuestraron sustancias fraccionadas en pequeñas dosis, las cuales arrojaron resultados cromáticamente positivos para clorhidrato de cocaína y cannabis sativa", explicó la GNA en un informativo proporcionado a época.



El sospechoso que fue detenido es "mayor de edad y se encontraba sindicado como el principal responsable a raíz de las investigaciones".