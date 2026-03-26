Valdés reunió a empresarios de la industria forestal

Jueves, 26 de marzo de 2026

El Gobierno provincial se reunió con empresas del sector para definir créditos y soluciones energéticas que impulsen producción y empleo.



El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó un encuentro con referentes del sector forestoindustrial para avanzar en medidas que fortalezcan la actividad productiva en Corrientes.



Financiamiento y agenda productiva



Durante la reunión, funcionarios provinciales y empresarios analizaron herramientas clave para acompañar el crecimiento de la industria, considerada estratégica por su impacto en el empleo y la economía local.



Participaron la ministra Mariel Gabur y autoridades del Banco de Corrientes, con quienes se trabajó en el diseño de líneas de financiamiento adaptadas al contexto actual del sector.



Energía, un eje central



Uno de los puntos centrales del encuentro fue la cuestión energética. Junto al interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), se evaluaron alternativas para mejorar la competitividad mediante la reducción de costos operativos.



El acceso a energía confiable y a menor costo es considerado un factor clave para potenciar la producción forestoindustrial en la provincia.



Empresas y articulación público-privada



Del encuentro participaron representantes de firmas como Todo Pallet's, Mercopallets, Los Lapachos, EUCA.O, Forestal Las Marías y Central Puerto, entre otras.



La convocatoria reflejó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para identificar demandas concretas y avanzar en soluciones conjuntas.





Proyección del sector



El Gobierno provincial reafirmó su intención de acompañar de cerca los acuerdos alcanzados y avanzar con medidas concretas que impulsen el desarrollo de la actividad.



En este contexto, el fortalecimiento del sector forestoindustrial se posiciona como uno de los pilares para sostener el crecimiento económico y la generación de empleo en Corrientes.