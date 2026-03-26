Impulsan el turismo en Derqui con obras y eventos

Jueves, 26 de marzo de 2026

El interventor Fabián Gutiérrez anunció avances en infraestructura turística, la articulación regional y la realización de la Fiesta del Pescador, que sigue creciendo en convocatoria.



En el marco de una estrategia para fortalecer el turismo local, el interventor de Derqui, Fabián Gutiérrez, destacó una serie de obras y proyectos orientados a potenciar atractivos como la playa, la pesca y los campings.



Según detalló, los campings municipales ya se encuentran habilitados, mientras que en los próximos días se inaugurarán nuevos sanitarios y parrillas para mejorar la experiencia de los visitantes. A esto se suman dos campings privados, entre ellos el complejo Río Bonito, que cuenta con capacidad para unas 60 embarcaciones y una importante infraestructura.



Además, adelantó que en este predio se proyecta la inauguración de un parque acuático en los próximos cuatro o cinco meses, lo que representa una apuesta fuerte para atraer turismo en la región.



Gutiérrez, con más de tres años y medio de gestión, subrayó la importancia de la articulación con localidades cercanas, ubicadas a tan solo 15 o 20 minutos de distancia. En ese sentido, remarcó que muchas de las personas que participan en los eventos son las mismas en toda la zona, por lo que se busca coordinar actividades de manera conjunta para potenciar la convocatoria.



Crece la Fiesta del Pescador

Uno de los ejes principales es la consolidación de la Fiesta del Pescador, que ya transita su cuarta edición bajo esta gestión. El evento se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad y visitantes, destacándose por su enfoque familiar.



La próxima edición se realizará el 5 de junio en la Playa del Sol, ubicada a pocos kilómetros de la Ruta 2.



Entre sus actividades principales se encuentran: Pesca infantil, con el objetivo de concientizar sobre el cuidado del recurso. Concurso de empanadas de pescado, que impulsa la gastronomía local. El interventor señaló que la fiesta “viene creciendo muchísimo” y ya comienza a posicionarse como un evento destacado en el calendario regional.



Gutiérrez remarcó que todas estas iniciativas buscan reactivar el turismo y generar oportunidades económicas, apoyándose en los recursos naturales y culturales de la zona.



Asimismo, invitó a la comunidad y a visitantes de la región a participar de los próximos eventos y conocer las nuevas propuestas que ofrece Derqui.



R: Gladis Lencina