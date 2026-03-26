Tras la demolición de la fuente danzante nace un paseo verde

Jueves, 26 de marzo de 2026

El Municipio reemplaza las aguas danzantes por un área parquizada con bancos e iluminación, tras detectar fallas estructurales.



La Municipalidad de Corrientes continua con la demolición de la fuente de aguas danzantes de la Plaza Cabral, en el marco de un plan de reconversión del espacio público impulsado por la gestión de Claudio Polich.





Un sistema deteriorado y costoso



La decisión se tomó tras detectar un avanzado deterioro estructural en la fuente, que presentaba hundimientos en la losa y un sistema de bombeo fuera de funcionamiento.



Desde el área de Obras Públicas explicaron que la infraestructura subterránea, con múltiples bombas individuales, implicaba un alto costo de mantenimiento y resultaba inviable su recuperación.





Cómo será el nuevo espacio



El proyecto contempla transformar el sector en un pulmón verde de aproximadamente 1.000 metros cuadrados.



En ese espacio se prevé la incorporación de césped, vegetación, bancos y luminarias LED, con el objetivo de generar un área más accesible y segura para los vecinos.



Además, se avanzará con el relleno del sector, actualmente hueco, para garantizar la estabilidad del suelo y permitir su uso pleno.



Cambios en el entorno



La intervención también alcanzará las paradas de colectivos ubicadas sobre calle Santa Fe, donde se busca mejorar las condiciones de espera para los usuarios.



El plan apunta a unificar criterios de diseño urbano en zonas de alta circulación, tomando como referencia otros puntos renovados de la ciudad.



Plazos y ejecución



Los trabajos tendrán un plazo estimado de entre tres y cuatro meses. En una primera etapa se realizará la demolición y nivelación del terreno.



Luego se avanzará con la instalación del mobiliario urbano y el diseño paisajístico final, en línea con la política de puesta en valor de espacios públicos.



La transformación de Plaza Cabral forma parte de una estrategia municipal orientada a priorizar áreas verdes y mejorar la calidad del espacio urbano en la ciudad.