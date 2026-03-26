Milei: Ley de expropiaciones, desalojo a Argentinos y entrega de tierras a extranjeros

Jueves, 26 de marzo de 2026

El paquete será enviado al Congreso e incluye cambios en propiedad privada, desalojos, tierras rurales y uso de fondos de privatizaciones.



El Gobierno de Argentina anunció el envío al Congreso de un conjunto de reformas que abarcan expropiaciones, desalojos, venta de tierras a extranjeros y destino de fondos provenientes de privatizaciones.



Cambios en propiedad privada



El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien detalló que uno de los proyectos busca limitar las expropiaciones a situaciones excepcionales.



La iniciativa también propone aumentar las compensaciones a propietarios afectados, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y fomentar inversiones.



Reforma en desalojos



Dentro del paquete, el Ejecutivo impulsa una modificación del régimen de desalojos para acelerar los procesos judiciales.



El objetivo es reducir los tiempos y facilitar la restitución de inmuebles ocupados, con plazos más breves para la resolución de conflictos vinculados a ocupaciones ilegales.



Venta de tierras a extranjeros



Otro punto central es la reforma de la ley de tierras rurales, que eliminaría restricciones a la compra por parte de inversores extranjeros.



Desde el Gobierno sostienen que la medida busca atraer capitales internacionales, especialmente en sectores como energía, minería y agroindustria.



Uso de fondos y defensa



El paquete incluye además una propuesta para destinar un 10% de los ingresos obtenidos por privatizaciones a la compra de equipamiento para defensa nacional.



La iniciativa apunta a fortalecer la capacidad operativa del Estado en materia de seguridad.



Cambios en beneficios sociales



También se prevé revisar el sistema de pensiones por discapacidad, con el objetivo de ajustar los criterios de otorgamiento y control.



La medida busca diferenciar entre beneficiarios que cumplen con los requisitos y aquellos casos considerados irregulares por la administración.



Concesión de Chapadmalal



El Gobierno confirmó que impulsará la concesión por 30 años del complejo turístico de Chapadmalal.



La propuesta apunta a promover inversiones privadas para su puesta en valor y reducir costos de mantenimiento estatal.



Próximos pasos



Las iniciativas serán debatidas en el Congreso en las próximas semanas y forman parte de un paquete más amplio de reformas estructurales.



El avance de estos proyectos dependerá del respaldo legislativo y marcará el rumbo de la agenda económica y jurídica del Gobierno.