Renunció el ministro de Hacienda: los nombres que suenan para reemplazarlo

Jueves, 26 de marzo de 2026

El gobernador confirmó la salida de Marcelo Rivas Piasentini tras versiones previas y se espera la designación del nuevo titular en las próximas horas.



El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó la renuncia del ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, quien ocupaba el cargo desde 2018.



Confirmación oficial tras los rumores



La salida del funcionario se conoció luego de una jornada de miércoles marcada por versiones sobre cambios en el gabinete provincial. Finalmente, el propio mandatario ratificó la dimisión en declaraciones radiales.



Rivas Piasentini había asumido la conducción del área económica tras la salida de Enrique Vaz Torres y se mantuvo en funciones durante más de ocho años.



Expectativa por el reemplazo



Si bien el Gobierno aún no oficializó quién ocupará el cargo, se prevé que la designación se concrete en el corto plazo.



La definición es clave para dar continuidad a la gestión económica en un contexto de revisión interna del gabinete.



Los nombres en evaluación



Entre las alternativas que comenzaron a mencionarse aparecen Marcelo Corrales, exsecretario de Hacienda municipal durante la gestión de Eduardo Tassano.



También figuran Héctor Grachot, actual subsecretario de Finanzas de la provincia, y Cristian Brilloni, referente del MID en Ituzaingó.



Reconfiguración del gabinete



La renuncia se enmarca en una etapa de posibles cambios dentro del equipo de gobierno, anticipada por el propio JPValdés en declaraciones previas.



Se espera que en los próximos días se definan no solo el nuevo titular de Hacienda, sino también eventuales ajustes en otras áreas de la administración provincial.



