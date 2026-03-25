Itatí invita a vivir Semana Santa con múltiples actividades Miércoles, 25 de marzo de 2026 Itatí se encamina a vivir una Semana Santa con una amplia convocatoria, combinando fe, tradición y actividades culturales que buscan consolidar a la localidad como uno de los principales destinos religiosos de la región.

El municipio ajusta detalles en servicios, tránsito y propuestas culturales, mientras crece la ocupación hotelera y se confirma una agenda especial para los días santos.



Con una importante expectativa turística, la localidad de Itatí ultima preparativos para una nueva edición de “Viví Semana Santa en Itatí”, una de las celebraciones más convocantes del calendario religioso regional.



El intendente Francisco Romero destacó que ya se registra un 65% de reservas en alojamientos, lo que anticipa un fuerte movimiento de visitantes en los próximos días. En ese contexto, remarcó que el acceso a la localidad será libre, sin cobro de tasas para quienes lleguen a participar de las actividades.



Para garantizar una mejor experiencia, el municipio implementará un operativo especial enfocado en la organización del tránsito y la atención al turista. Entre las medidas previstas, se habilitarán nuevos espacios de estacionamiento y se reforzará la presencia de personal en los accesos, con el objetivo de orientar a los visitantes y agilizar la circulación.



Además, desde la Secretaría de Turismo se dispondrán puestos de información para acompañar a los peregrinos y turistas durante los momentos de mayor concurrencia.



En paralelo, se confirmó una agenda cultural que complementará las tradicionales celebraciones religiosas. Entre los eventos destacados, se encuentra la presentación del grupo Los de Imaguaré, que ofrecerá un espectáculo especial el próximo 4 de abril con un repertorio alusivo a la fecha, en coordinación con Julio Cáceres.



Romero también valoró el respaldo del Gobierno provincial para fortalecer la propuesta, subrayando la importancia del trabajo conjunto en la organización de este tipo de eventos.



De este modo, Itatí se encamina a vivir una Semana Santa con una amplia convocatoria, combinando fe, tradición y actividades culturales que buscan consolidar a la localidad como uno de los principales destinos religiosos de la región.







R: Gladis Lencina El municipio ajusta detalles en servicios, tránsito y propuestas culturales, mientras crece la ocupación hotelera y se confirma una agenda especial para los días santos.Con una importante expectativa turística, la localidad de Itatí ultima preparativos para una nueva edición de “Viví Semana Santa en Itatí”, una de las celebraciones más convocantes del calendario religioso regional.El intendente Francisco Romero destacó que ya se registra un 65% de reservas en alojamientos, lo que anticipa un fuerte movimiento de visitantes en los próximos días. En ese contexto, remarcó que el acceso a la localidad será libre, sin cobro de tasas para quienes lleguen a participar de las actividades.Para garantizar una mejor experiencia, el municipio implementará un operativo especial enfocado en la organización del tránsito y la atención al turista. Entre las medidas previstas, se habilitarán nuevos espacios de estacionamiento y se reforzará la presencia de personal en los accesos, con el objetivo de orientar a los visitantes y agilizar la circulación.Además, desde la Secretaría de Turismo se dispondrán puestos de información para acompañar a los peregrinos y turistas durante los momentos de mayor concurrencia.En paralelo, se confirmó una agenda cultural que complementará las tradicionales celebraciones religiosas. Entre los eventos destacados, se encuentra la presentación del grupo Los de Imaguaré, que ofrecerá un espectáculo especial el próximo 4 de abril con un repertorio alusivo a la fecha, en coordinación con Julio Cáceres.Romero también valoró el respaldo del Gobierno provincial para fortalecer la propuesta, subrayando la importancia del trabajo conjunto en la organización de este tipo de eventos.De este modo, Itatí se encamina a vivir una Semana Santa con una amplia convocatoria, combinando fe, tradición y actividades culturales que buscan consolidar a la localidad como uno de los principales destinos religiosos de la región.R: Gladis Lencina



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