Más de 150 niños dejaron atrás el “mundo silencioso”

Miércoles, 25 de marzo de 2026



El Dr. Jorge Iglesias destacó el impacto del programa provincial de hipoacusia, el trabajo sostenido del equipo médico y la importancia del seguimiento para lograr el desarrollo del lenguaje en los pacientes.





En el marco del programa provincial de hipoacusia, el Hospital Pediátrico de Corrientes logró realizar implantes cocleares a más de 150 niños en los últimos años, permitiéndoles salir del “mundo silencioso” e incorporarse progresivamente al universo sonoro. Así lo expresó el Dr. Jorge Iglesias, coordinador del programa y jefe del servicio de Otorrinolaringología (ORL), quien resaltó el trabajo sostenido del equipo de salud.





“El esfuerzo de estos últimos cinco o seis años permitió que muchos chicos tengan hoy la posibilidad de escuchar, desarrollar el lenguaje y, a futuro, integrarse plenamente en el ámbito educativo y laboral”, explicó el especialista.





Iglesias remarcó que el implante coclear no es un punto de llegada, sino el inicio de un proceso que requiere acompañamiento constante. Tras la cirugía, los pacientes deben atravesar una etapa de adaptación que incluye controles periódicos —generalmente cada 30 días— para verificar el correcto funcionamiento del dispositivo y ajustar las frecuencias sonoras.





“Cuando se coloca el implante, comienza un trabajo progresivo. Se van calibrando los sonidos y formando palabras. En términos generales, se estima que un niño puede tardar alrededor de dos años en desarrollar un lenguaje similar al de otros chicos de su edad”, detalló.





El médico también subrayó la importancia de la detección temprana, ya que cuanto menor es la edad del paciente, mayores son las posibilidades de una mejor adaptación y desarrollo auditivo. En este sentido, destacó el rol de los controles médicos y la necesidad de informar a la comunidad sobre la existencia de estudios que permiten diagnosticar la hipoacusia desde el nacimiento.





El programa no solo abarca la cirugía, sino también el seguimiento integral de los pacientes, incluso aquellos que provienen del interior o de otras provincias. El Hospital Pediátrico funciona como centro de referencia donde se define el tipo de implante y se realiza el control posterior, en articulación con otros servicios de salud.





Finalmente, Iglesias valoró el compromiso del equipo interdisciplinario y señaló que, si bien pueden presentarse algunas complicaciones, el balance es altamente positivo. Además, insistió en continuar fortaleciendo las estrategias de información y prevención para que más familias accedan a tiempo a estos tratamientos que transforman la vida de los niños.



R: Gladis Lencina