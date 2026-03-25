“Las obras públicas generan empleo atendiendo al interior”

Miércoles, 25 de marzo de 2026

El Gobierno provincial impulsa un conjunto de proyectos para mejorar calles, fortalecer consorcios camineros y avanzar en soluciones para el acceso al agua, con impacto directo en la generación de trabajo local.



En un escenario económico desafiante, la Provincia puso en marcha una nueva etapa de obras públicas orientadas a dinamizar el empleo y dar respuesta a necesidades estructurales de las localidades del interior. El plan contempla intervenciones urbanas, mejoras en caminos y un reordenamiento institucional de los consorcios camineros.



El ministro de Obras Públicas, Jorge Meza, explicó que este paquete de iniciativas surge a partir de los planteos realizados por intendentes, quienes vienen solicitando soluciones concretas en materia de infraestructura básica. En ese marco, destacó que varias obras están próximas a iniciarse bajo distintos esquemas administrativos, lo que permitirá activar la contratación de mano de obra local.



Entre las prioridades, se encuentran trabajos de cordón cuneta, enripiado y reactivación de plantas de asfalto, además de mejoras en accesos, iluminación y calles urbanas, consideradas fundamentales para reforzar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.



Al mismo tiempo, el funcionario señaló que algunas intervenciones ya se encuentran en ejecución, en continuidad con la gestión provincial. Entre ellas, mencionó las obras en la costanera y el sistema de contención en la ciudad de Goya, que avanzan con el objetivo de ser inauguradas hacia fines de abril, en coincidencia con la Fiesta Nacional del Surubí.



En relación a la Ruta 126, Meza reconoció que existe decisión política de avanzar, aunque aclaró que aún no hay definiciones sobre el inicio de los trabajos.



Por otra parte, uno de los ejes centrales de la gestión es la revisión del funcionamiento de los consorcios camineros. Según explicó, se detectaron casos con irregularidades en su situación jurídica, lo que impide el normal cobro de servicios. Actualmente, se lleva adelante un relevamiento conjunto con Vialidad Provincial para redefinir el esquema de concesiones.



En ese proceso, se prevé sostener a los consorcios que cumplen con los requisitos, mientras que en otros casos se evaluará la incorporación de nuevos prestadores. Además, se reforzará el sistema de control a través de inspecciones y canales formales de reclamo.



Finalmente, el ministro adelantó que se promoverá la conformación de asociaciones vecinales para la gestión del servicio de agua, con el objetivo de reducir la dependencia de los municipios y mejorar la eficiencia en la provisión. Para ello, se convocará a comunas interesadas a participar de reuniones informativas y de asesoramiento técnico en el ámbito del Ente Regulador, ubicado en el Parque Mitre.



De esta manera, el Gobierno provincial busca articular infraestructura, organización y participación comunitaria como pilares para el desarrollo local.



R: Gladis Lencina