Buscan popularizar a la Virgen Del Pilar con una campaña de difusión de imagenes

Miércoles, 25 de marzo de 2026

Una iniciativa comunitaria impulsa la restauración de la imagen, una muestra histórica y una gala artística que busca fortalecer la identidad y la devoción local.



La comunidad de Curuzú Cuatiá avanza en una propuesta que combina fe, historia y participación colectiva, con el objetivo de poner en valor una de sus imágenes religiosas más emblemáticas. La iniciativa tendrá su punto central el próximo 11 de abril, cuando se realice una gala artística junto a una muestra fotográfica en la parroquia local.



El proyecto surgió a partir de una acción simple que fue creciendo con el tiempo. Virginia Aguirre Talamona explicó que todo comenzó con un gesto simbólico vinculado a la Virgen, que luego derivó en una propuesta mucho más amplia, capaz de convocar a distintos sectores de la comunidad.



En ese marco, se organizó una recopilación de material histórico que incluye imágenes de gran valor, como registros de la coronación de la Virgen en la década del 50, donde participaron autoridades de la época. Este trabajo permitió reconstruir parte de la memoria colectiva vinculada a la devoción.



Lo que empezó como una promesa individual se transformó en un movimiento comunitario. Surgió entonces otra iniciativa: imprimir 500 estampitas y 200 calcomanías para autos con la imagen de la Virgen del Pilar, con el objetivo de que la patrona de la ciudad esté presente en los hogares de Curuzú Cuatiá. Veinte mujeres —amigas, conocidas, integrantes de la comunidad parroquial— aportaron el dinero necesario para la impresión. El gesto solidario amplificó el alcance de la propuesta y reforzó el sentido colectivo del proyecto.



Además del componente histórico, uno de los ejes centrales es la restauración de la imagen, cuya antigüedad se remonta a fines del siglo XVIII, incluso previa a la llegada de Manuel Belgrano a la región, lo que refuerza su relevancia cultural y religiosa.



El cuidado de la Virgen también implica saberes tradicionales que aún se conservan. Actualmente, son pocas las personas que mantienen el oficio de vestir la imagen, una tarea artesanal transmitida de generación en generación. La confección de su vestimenta incluye técnicas específicas y materiales como lienzo, que aportan estructura y forma al conjunto.



Para esta nueva etapa, se trabaja en conjunto con integrantes de una comparsa local, quienes aportan su experiencia en bordado para la elaboración del nuevo atuendo.



En paralelo, se impulsa una estrategia de difusión que busca acercar la imagen a la vida cotidiana de los fieles, mediante la producción de estampas y elementos gráficos que refuercen el sentido de pertenencia.



La convocatoria para participar de las actividades permanecerá abierta hasta el 9 de abril, con la intención de sumar a toda la comunidad en una propuesta que apunta a fortalecer la identidad cultural y el vínculo con la fe desde una mirada colectiva.



R: Gladis Lencina

