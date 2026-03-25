Milei admitió dificultades imprevistas económicas

Miércoles, 25 de marzo de 2026

El Presidente admitió contratiempos en la meta inflacionaria y sostuvo que la tendencia sigue en baja.



El presidente Javier Milei reconoció obstáculos en la reducción de la inflación, aunque aseguró que el rumbo económico mantiene una tendencia descendente.





Reconocimiento de dificultades



A través de publicaciones en redes sociales, el mandatario respondió críticas sobre la evolución de los precios y admitió que hubo “contratiempos” en el proceso.



Pese a ello, ratificó que el Gobierno continuará con su estrategia para desacelerar la inflación.







Cómo explica la baja de la inflación



Milei sostuvo que la inflación mide la velocidad de aumento de los precios, por lo que puede bajar incluso si los valores siguen subiendo, pero a un ritmo menor.



En ese sentido, defendió que los indicadores muestran una mejora progresiva, aunque aclaró que el problema aún no está resuelto.







Datos recientes y metas



El Presidente destacó que la inflación acumulada entre enero y febrero de 2026 fue de 5,9%, y planteó expectativas de continuar reduciendo ese ritmo en los próximos meses.



También proyectó que hacia 2027 el índice será más bajo que el actual.







Ajuste y políticas económicas



En sus respuestas, el jefe de Estado reafirmó la política de reducción del gasto público y la continuidad del ajuste en la estructura estatal.



Además, defendió la menor intervención del Estado en la economía, al considerar que favorece la competencia y reduce distorsiones.







Debate sobre consumo y actividad



Milei aseguró que la actividad económica muestra señales de recuperación y negó un escenario de recesión.



Sin embargo, distintos análisis indican que el repunte es desigual y se concentra en sectores específicos como energía y agroindustria.







Contexto político y social



Las declaraciones se dieron en medio de cuestionamientos a la gestión económica y en una jornada marcada por movilizaciones en Plaza de Mayo.



Organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron críticas a las políticas del Gobierno.







Qué se espera hacia adelante



El Ejecutivo buscará consolidar la desaceleración inflacionaria en los próximos meses, mientras continúa con reformas estructurales.



La evolución de los precios y el impacto en el poder adquisitivo serán claves para evaluar el resultado del plan económico.