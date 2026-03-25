Un estudio revela el rol clave de los sueños al dormir bien

Miércoles, 25 de marzo de 2026

Investigadores hallaron que la intensidad de los sueños influye en la calidad del descanso, más allá de cuánto se duerme.



Un estudio científico reveló que la calidad del sueño no depende únicamente de la cantidad de horas, sino también de la intensidad y el nivel de inmersión de los sueños durante la noche.



La investigación, realizada en Italia con adultos monitoreados en laboratorio, aporta una nueva mirada sobre cómo se percibe el descanso y por qué algunas personas no se sienten recuperadas pese a dormir lo suficiente.



Qué descubrió el estudio



El trabajo analizó a 44 adultos que participaron de pruebas controladas durante varias noches, con registros de actividad cerebral y evaluaciones subjetivas tras múltiples despertares.



Los resultados mostraron que los sueños vívidos, con alto nivel de detalle e inmersión, se asocian con una sensación más profunda de descanso.



En cambio, las experiencias mentales difusas o sin contenido claro suelen vincularse a un sueño percibido como superficial.



La percepción del descanso



Los científicos observaron que la sensación de haber dormido bien no siempre coincide con los indicadores biológicos tradicionales.



Incluso cuando el cuerpo reduce su necesidad fisiológica de sueño a lo largo de la noche, las personas pueden sentir que el descanso mejora si los sueños son más intensos.



Este hallazgo sugiere que la experiencia subjetiva del dormir tiene un componente clave en la actividad onírica.







El papel de los sueños en el cerebro



Según los investigadores, no toda la actividad mental durante el sueño impacta de la misma manera.



La calidad del contenido onírico, especialmente su realismo y continuidad, influye directamente en cómo el cerebro interpreta el descanso.



Esto podría explicar por qué algunas personas, pese a tener estudios clínicos normales, se sienten cansadas al despertar.







Un cambio en la mirada científica



El estudio plantea que los sueños no son un fenómeno secundario, sino un factor activo en la regulación del descanso.



También abre nuevas líneas de investigación sobre trastornos del sueño y su relación con la experiencia subjetiva.



Comprender cómo influyen los sueños podría ser clave para mejorar la calidad del descanso y desarrollar tratamientos más efectivos.







Qué puede venir ahora



Los investigadores avanzan en nuevos estudios para profundizar la relación entre actividad cerebral, sueños y bienestar.



El desafío será integrar estos hallazgos en la medicina del sueño, con el objetivo de abordar de forma más completa los problemas de descanso que afectan a millones de personas.