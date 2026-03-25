Niño de 12 años murió al tocar alambrado electrificado

Miércoles, 25 de marzo de 2026

Un rato antes del incidente, la víctima y sus amigos ya habían pasado por el mismo lugar sin ningún inconveniente. La Justicia investiga si la conexión eléctrica fue puesta intencionalmente o el cable cayó accidentalmente sobre el alambre.





Un menor de 12 años murió por electrocución al hacer contacto con un alambrado perimetral de una propiedad privada, cerca de una reconocida bajada de lanchas de la localidad de Empedrado. Ahora, la Justicia intenta establecer si el hecho fue accidental o si por el contrario el cableado fue colocado adrede, para evitar que los chicos de la zona pasen por el lugar con la intención de ir al río a hondear, indicaron allegados a la Policía y la familia.



Giovanni García de 12 años y otros cuatro menores, todos de la misma edad, se habían dirigido hacia la bajada "Pedro Pirá", con la intensión de "ir a hondear" y cazar en la zona. Los chicos circulaban por un camino público que lleva directamente a la costa del río Paraná, pero que en un determinado lugar está cercado por tratarse de un terreno privado. La primera vez que atravesaron el alambrado no tuvieron ningún inconveniente al tocar incluso el metal. Cuando ya se disponían a volver a sus hogares, cruzaron el mismo lugar y esta vez tres de los chicos quedaron "pegados" a la cerca metálica, incluyendo Giovanni.



El resto de los menores lograron soltarse a tiempo, pero Giovanni quedó prendido a la alambre recibiendo miles de voltios que pasando por su cuerpo. Sus amigos no podían hacer mucho para poder rescatarlo, ya que también podían correr la misma suerte. Tras varios segundos el chico fue expulsado hacia atrás.



"Tenía su cuerpo quemado en varias partes, estaba muy lastimado. En el hospital nos entregaron el certificado de defunción que confirmaba que la muerte se había producido por una descarga eléctrica y ahora quién se hace cargo. Cómo van a electrificar un tejido que da a un camino público. Exigimos que se investigue a fondo el tema", relató anoche una tía del niño.



Algunos familiares del menor dijeron que los cables que estaban en el alambrado fueron cortados y retirados de la escena, antes de la llegada de la Policía.



Lo que intentarán establecer los investigadores es si el cable electrificó el alambrado al caerse accidentalmente en ese lugar; o si el dueño de la propiedad lo colocó intencionalmente al ver que extraños ingresaban a sus terrenos.



Anoche se vivieron escenas sumamente dramáticas en las afueras del hospital, familiares, compañeros del equipo de fútbol donde jugaba Giovanni y algunos de sus amigos esperaban la entrega del cuerpo para la inhumación, aún sin querer aceptar aquel final tan trágico para el niño.