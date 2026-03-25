Julián Álvarez ilusionó a los hinchas con el Mundial 2026: "Podemos llegar lejos"

Miércoles, 25 de marzo de 2026

El delantero de Atlético de Madrid se sumó al plantel de la Albiceleste para los amistosos frente a Mauritania y Zambia, en la Bombonera.



Julián Álvarez llegó este martes al país para sumarse a la Selección argentina con miras a los amistosos frente a Mauritania y Zambia en la Bombonera, en la última ventana FIFA antes del comienzo del Mundial 2026.



El delantero se refirió primero a los futbolistas que podrían despedirse de la Selección tras la Copa del Mundo: "Ojalá que disfruten por todo lo que dieron. Siempre fueron un ejemplo y estamos totalmente agradecidos", dijo sin dar nombres.



Luego, el futbolista de Atlético de Madrid contó sus sensaciones de volver a integrar el plantel nacional: "Estoy muy contento de volver al país para entrenar y juntarnos con todo el grupo. La dinámica y la alegría hacen que uno siempre quiera estar. La pasamos muy bien y representar estos colores es lo más grande que hay".



Consultado sobre el presente del equipo y la complejidad que supone defender el título ganado en Qatar 2022, Julián no dudó en el potencial de Argentina y pronunció una frase que entusiasmó a los fanáticos: "Si estamos bien, podemos llegar lejos".



"Nos hubiera gustado jugar ante España"

En relación a la cancelación de la Finalissima ante España, el delantero fue claro: "Nos hubiera gustado jugar, pero es lo que toca. Ahora estamos acá y tenemos que prepararnos de la mejor forma. Hay que poner el foco en nosotros para seguir creciendo y afianzar la idea".



Por último, se refirió a la actualidad de River y a la llegada de Eduardo Coudet como entrenador: "Vi algunos partidos que no eran tan tarde (risas). Se están dando los resultados y eso es importante. Siempre le deseo lo mejor", concluyó.



La agenda de la Selección argentina

Martes 24 de marzo



17.00: Entrenamiento a puertas cerradas.



Miércoles 25 de marzo



Entrenamiento vespertino (horario a confirmar).



Jueves 26 de marzo



Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar).



Entrenamiento vespertino (horario a confirmar).



Viernes 27 de marzo



20.15– Argentina vs Mauritania, en la Bombonera.