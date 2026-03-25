Venezuela envía una delegación a EE.UU. para retomar relaciones diplomáticas Miércoles, 25 de marzo de 2026

Una delegación viajará para restablecer relaciones y servicios consulares tras años de ruptura diplomática.

El gobierno de Venezuela anunció el envío de una delegación a Washington para avanzar en la normalización de relaciones con Estados Unidos, interrumpidas desde 2019.



La iniciativa apunta a reactivar la representación diplomática y los servicios consulares, en un contexto de cambios regulatorios que facilitan la operatividad de las misiones.





Inicio de una nueva etapa diplomática



La delegación estará integrada por funcionarios designados por la Cancillería venezolana, con el objetivo de reinstalar la presencia oficial en territorio estadounidense.



La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que el viaje marcará el comienzo de una etapa de diálogo político y diplomático entre ambos gobiernos.





Reactivación de servicios consulares



Entre las prioridades se encuentra la reapertura de trámites para ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, como la emisión de pasaportes, documentos y legalizaciones.



También se buscará restablecer la atención administrativa para la comunidad migrante, que permanecía limitada desde la ruptura de relaciones bilaterales.







Clave: cambios en las sanciones



El avance coincide con la entrada en vigencia de una nueva licencia del Departamento del Tesoro estadounidense que habilita operaciones para misiones diplomáticas venezolanas.



La medida permite abrir cuentas bancarias, realizar transferencias y cubrir gastos operativos básicos, lo que facilita el funcionamiento de embajadas y consulados.







Contexto político y tensiones



El acercamiento se da en medio de un escenario complejo, atravesado por sanciones económicas y causas judiciales en Estados Unidos contra el líder venezolano Nicolás Maduro.



En paralelo, desde Caracas reiteraron el pedido de levantamiento de restricciones económicas, argumentando que afectan la recuperación del país.







Qué puede pasar ahora



El envío de diplomáticos marca un primer paso hacia la normalización del vínculo bilateral, aunque el proceso dependerá de acuerdos políticos y decisiones futuras de ambos gobiernos.



La evolución de las negociaciones definirá si se consolida una reapertura plena de relaciones o si el acercamiento queda limitado a aspectos técnicos y consulares.



INFLACIÓN Milei admitió dificultades imprevistas económicas

El Presidente admitió contratiempos en la meta inflacionaria y sostuvo que la tendencia sigue en baja. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI SALUD Un estudio revela el rol clave de los sueños al dormir bien

Investigadores hallaron que la intensidad de los sueños influye en la calidad del descanso, más allá de cuánto se duerme.