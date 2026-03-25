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Venezuela envía una delegación a EE.UU. para retomar relaciones diplomáticas
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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Una delegación viajará para restablecer relaciones y servicios consulares tras años de ruptura diplomática.
El gobierno de Venezuela anunció el envío de una delegación a Washington para avanzar en la normalización de relaciones con Estados Unidos, interrumpidas desde 2019.
La iniciativa apunta a reactivar la representación diplomática y los servicios consulares, en un contexto de cambios regulatorios que facilitan la operatividad de las misiones.
Inicio de una nueva etapa diplomática
La delegación estará integrada por funcionarios designados por la Cancillería venezolana, con el objetivo de reinstalar la presencia oficial en territorio estadounidense.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que el viaje marcará el comienzo de una etapa de diálogo político y diplomático entre ambos gobiernos.
Reactivación de servicios consulares
Entre las prioridades se encuentra la reapertura de trámites para ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, como la emisión de pasaportes, documentos y legalizaciones.
También se buscará restablecer la atención administrativa para la comunidad migrante, que permanecía limitada desde la ruptura de relaciones bilaterales.
Clave: cambios en las sanciones
El avance coincide con la entrada en vigencia de una nueva licencia del Departamento del Tesoro estadounidense que habilita operaciones para misiones diplomáticas venezolanas.
La medida permite abrir cuentas bancarias, realizar transferencias y cubrir gastos operativos básicos, lo que facilita el funcionamiento de embajadas y consulados.
Contexto político y tensiones
El acercamiento se da en medio de un escenario complejo, atravesado por sanciones económicas y causas judiciales en Estados Unidos contra el líder venezolano Nicolás Maduro.
En paralelo, desde Caracas reiteraron el pedido de levantamiento de restricciones económicas, argumentando que afectan la recuperación del país.
Qué puede pasar ahora
El envío de diplomáticos marca un primer paso hacia la normalización del vínculo bilateral, aunque el proceso dependerá de acuerdos políticos y decisiones futuras de ambos gobiernos.
La evolución de las negociaciones definirá si se consolida una reapertura plena de relaciones o si el acercamiento queda limitado a aspectos técnicos y consulares.
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