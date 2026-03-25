Bolsonaro tendrá arresto domiciliario por 90 días tras ser internado por neumonía

Miércoles, 25 de marzo de 2026

La Corte Suprema de Brasil autorizó la medida por razones de salud. Rige desde el alta médica, aún sin fecha definida.



La Corte Suprema de Brasil resolvió otorgar arresto domiciliario por 90 días al ex presidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, tras su internación por neumonía en Brasilia.



La decisión marca un cambio en el proceso judicial, ya que es la primera vez que se concede este beneficio, en base a un informe favorable de la Fiscalía General.







Arresto domiciliario condicionado



El juez Alexandre de Moraes autorizó que Bolsonaro cumpla su condena en su domicilio por un período limitado de 90 días, que comenzará a contarse una vez que reciba el alta médica.



Finalizado ese plazo, el tribunal evaluará nuevamente las condiciones de detención del ex mandatario y definirá si continúa bajo este régimen o regresa a prisión.







Cambio de criterio judicial



Hasta ahora, todas las solicitudes de prisión domiciliaria habían sido rechazadas. Incluso a principios de marzo, el propio Supremo Tribunal Federal había desestimado un pedido similar.



La diferencia en esta oportunidad fue el dictamen del fiscal general, que avaló el beneficio al considerar que el ex presidente necesita atención médica permanente que puede garantizarse mejor fuera del sistema penitenciario.



Estado de salud y antecedentes



Bolsonaro permanece internado desde el 13 de marzo en un hospital privado de Brasilia, tras ser diagnosticado con bronconeumonía. Aunque ya salió de terapia intensiva, aún no hay fecha confirmada para su alta.



Sus problemas de salud se vinculan con las secuelas del atentado que sufrió en 2018 durante la campaña presidencial, que le dejó complicaciones digestivas crónicas.







Condena y contexto político



El ex mandatario fue condenado en 2025 a más de 27 años de prisión por delitos contra el orden democrático, incluyendo tentativa de golpe de Estado y asociación ilícita armada.



El caso se vincula con los hechos del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes ingresaron por la fuerza a edificios institucionales en Brasilia.



Lo que viene



Mientras continúa su recuperación, el foco se mantiene en la resolución judicial final y en el escenario político brasileño, donde sigue en debate una eventual ley de amnistía para los implicados en aquellos episodios.



La situación de Bolsonaro quedará sujeta a revisiones médicas y decisiones judiciales en los próximos meses, en un contexto de fuerte impacto institucional.







