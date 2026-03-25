Rusia lanzó 1.000 drones y dejó al menos 8 muertos

Miércoles, 25 de marzo de 2026

Bombardeos en 11 regiones ucranianas dejaron víctimas, daños en patrimonio histórico y tensión cerca de la frontera con Polonia.



Rusia ejecutó uno de los mayores ataques desde el inicio de la guerra en Ucrania al lanzar cerca de 1.000 drones en solo 24 horas. La ofensiva dejó al menos ocho muertos, decenas de heridos y daños en múltiples regiones, incluida la ciudad de Leópolis.



El operativo combinó ataques nocturnos con una inusual ofensiva diurna, que impactó zonas urbanas y estructuras civiles, entre ellas un complejo histórico protegido por la UNESCO.



Ataque récord y cambio de estrategia



Las fuerzas rusas desplegaron cientos de drones tipo Shahed y misiles entre el lunes y el martes, alcanzando al menos 11 regiones del país. Según la Fuerza Aérea ucraniana, lograron interceptar más de la mitad de los dispositivos, aunque varios lograron impactar.



El uso masivo de drones durante el día marcó una diferencia respecto a la táctica habitual, que priorizaba ataques nocturnos para saturar las defensas aéreas.



Daños en zonas urbanas y patrimonio



Uno de los puntos más afectados fue Leópolis, ciudad ubicada cerca de la frontera con Polonia. Allí, un dron provocó un incendio en el Complejo del Monasterio Bernardino, un sitio reconocido como patrimonio mundial.



Además, se registraron impactos en viviendas y edificios residenciales, con al menos 20 heridos solo en esa ciudad. Las autoridades locales iniciaron peritajes para evaluar el daño estructural.



Víctimas y regiones afectadas



Entre los casos más graves, en Ivano-Frankivsk murieron un integrante de la Guardia Nacional y su hija recién nacida tras el impacto de un dron. En Vínnitsa, un hombre falleció y varias personas resultaron heridas.



También se reportaron víctimas en zonas cercanas a Poltava, donde la ofensiva nocturna dejó muertos y heridos, incluidos menores.



Tensión regional y respuesta internacional



La cercanía de los ataques a la frontera activó alertas en Polonia, que desplegó aviones de combate como medida preventiva.



Desde el gobierno ucraniano denunciaron que la ofensiva apuntó a infraestructura civil y energética, provocando cortes de electricidad incluso en países vecinos como Moldavia.



Escenario de guerra prolongada



El presidente ucraniano advirtió que la magnitud del ataque refleja la continuidad del conflicto y la presión sobre las defensas del país, que enfrentan limitaciones en recursos antiaéreos.



Mientras tanto, el daño a sitios históricos y civiles vuelve a poner en foco el impacto humanitario y cultural de la guerra, en un contexto sin señales inmediatas de desescalada.