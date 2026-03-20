“El paradigma actual es gobernar sin recursos”

Viernes, 20 de marzo de 2026

El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, presentó los lineamientos de la nueva Escuela de Gobierno y destacó que la iniciativa apunta a generar un cambio en la forma de pensar la gestión pública.



El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, anunció el lanzamiento de la Escuela de Gobierno, que funcionará con una plataforma articulada con la UNNE y ofrecerá capacitaciones gratuitas y accesibles para fortalecer el Estado.





E“El objetivo principal es que los funcionarios se animen a pensar por fuera de la gestión”, expresó.



El funcionario explicó que en las próximas semanas se pondrá en marcha la plataforma de la Escuela, que fue reformulada en conjunto con el sistema de cursado de la UNNE. Según indicó, este entorno virtual permitirá recibir a una gran cantidad de participantes interesados en las capacitaciones.



En cuanto a la oferta académica, Fornaroli detalló que la mayoría de las diplomaturas serán gratuitas y contarán con cupos amplios, mientras que algunas tendrán un costo reducido que oscilará entre el 30 y el 50 por ciento. Además, se prevé el desarrollo de programas más cortos, diseñados para atender necesidades específicas de formación.



El ministro remarcó que el contexto actual exige nuevas formas de gobernar. “El paradigma actual es gobernar sin recursos”, afirmó, y agregó que uno de los ejes centrales será promover el pensamiento “intra Estado” para optimizar el uso del capital humano disponible. En esa línea, sostuvo que existe una decisión política de analizar y reformular el funcionamiento de los recursos humanos dentro de la administración pública.



Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer los equipos de trabajo en los gobiernos locales, donde se requieren diversas capacidades para cumplir con las demandas de gestión. “La modernización del Estado no implica solo incorporar equipamiento, sino también la readaptación del recurso humano mediante la capacitación”, señaló.



Finalmente, Fornaroli advirtió sobre la necesidad de contar con información sistematizada frente a la llegada de inversiones privadas. Explicó que los inversores suelen requerir datos precisos que muchas veces no están informatizados, lo que puede generar desconfianza y afectar la viabilidad de los proyectos. “Si los municipios no cuentan con recursos técnicos, el privado lo mira con desconfianza y la inversión pierde viabilidad”, concluyó.



