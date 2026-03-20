Cerró una Municipalidad en el interior por falta de fondos

Viernes, 20 de marzo de 2026

La Providencia suspendió servicios por falta de recursos; el Gobierno asegura que es un problema administrativo en transición institucional.



La comuna de La Providencia, en Entre Ríos, cerró sus puertas de forma temporal por no contar con fondos para sostener su funcionamiento, lo que generó repercusiones políticas y explicaciones oficiales.



Cierre por falta de recursos



La medida fue comunicada por el propio presidente comunal, quien informó que no pueden afrontar los gastos básicos desde el inicio de 2026.



El cierre comenzó el lunes 16 de marzo y se extenderá, al menos, hasta hoy, afectando la prestación de servicios locales.



El contexto de transformación institucional



La localidad, ubicada en el departamento La Paz, fue recientemente convertida en comuna tras haber sido Junta de Gobierno.



Este cambio implica nuevas exigencias administrativas, como la obtención de CUIT, apertura de cuentas bancarias y registro en sistemas oficiales.



La explicación del Gobierno provincial



Desde el Ejecutivo entrerriano aclararon que la situación no responde a una falta de envío de fondos, sino a trámites pendientes para habilitar las transferencias.



Según indicaron, hasta que no se completen esos procesos administrativos, no es posible girar los recursos correspondientes.



Plan para normalizar la situación



El Gobierno informó que trabaja en un esquema transitorio para garantizar el financiamiento de la comuna y otras en igual situación.



La iniciativa busca destrabar las transferencias mediante un sistema provisorio mientras se finalizan los requisitos formales.



Reclamos y cuestionamientos políticos



La situación generó críticas desde la oposición, que pidió la regularización urgente de los aportes para las juntas y comunas.



Legisladores señalaron que la falta de transferencias desde el inicio del año afecta el funcionamiento básico de estas administraciones.



Qué puede pasar en los próximos días



El restablecimiento de los servicios dependerá de la resolución de los trámites administrativos y la llegada de fondos.



En el corto plazo, el foco estará puesto en la implementación del esquema transitorio y en cómo impactará en otras comunas en proceso de transición.







