SUTECO se presentó ante la justicia con un amparo judicial Viernes, 20 de marzo de 2026 El gremio docente suspendió la medida de fuerza tras la aplicación de la nueva Ley de Modernización Laboral, pero anticipó acciones judiciales y ratificó el reclamo salarial y laboral.



El secretario general de ACDP, José Gea, informó que la medida de fuerza prevista por el sector docente quedó en suspenso luego de que la Secretaría de Trabajo de la provincia notificara la aplicación directa de la nueva Ley de Modernización Laboral.



Según explicó el dirigente, el organismo actuó en carácter de autoridad de aplicación de normas vigentes y no como mediador, comunicando la implementación de esta legislación recientemente aprobada por el Congreso, que introduce cambios significativos en el ámbito educativo.



Entre los puntos más relevantes, la norma declara a la educación como servicio esencial, lo que obliga a garantizar un porcentaje mínimo de actividad escolar durante cualquier medida de fuerza. En ese marco, Gea advirtió que el incumplimiento podría derivar en la declaración de ilegalidad de las protestas, con consecuencias como descuentos salariales e incluso riesgos laborales para los docentes.



Ante este escenario, el gremio llevó adelante una ronda de consultas con abogados para analizar el alcance de la normativa. “Al tratarse de una ley ya aprobada, su aplicación es directa”, sostuvo, lo que motivó la suspensión de la medida de fuerza anunciada.



Sin embargo, las manifestaciones se concretaron. En la capital provincial hubo protestas en la plaza central, mientras que en el interior también se registraron concentraciones de docentes.



De cara a lo que viene, el dirigente adelantó que el sindicato recurrirá a la Justicia para cuestionar algunos aspectos de la ley, especialmente la exigencia de garantizar hasta un 75% del calendario escolar. “Queremos que la Justicia nos dé garantías sobre cómo se implementará este nuevo mecanismo”, expresó.



Asimismo, Gea dejó en claro que el reclamo continuará vigente. “No vamos a bajar los brazos”, afirmó, al tiempo que aseguró que el gremio buscará otras formas de manifestarse hasta que exista una resolución judicial.



En el plano salarial, el referente sindical indicó que los docentes reclaman un mayor porcentaje de aumento y mejoras en la composición del salario básico. También señaló que continúan pendientes cuestiones vinculadas a lo pedagógico y a la infraestructura escolar, temas que seguirán en agenda con el Ministerio de Educación.



Por último, destacó el compromiso del sector docente, subrayando que desde mediados de febrero los educadores cumplen con sus tareas pese a una alta carga administrativa. “El trabajo de los docentes está garantizado, pero no ocurre lo mismo desde el Estado, donde aún no hay respuestas”, concluyó.







El secretario general de ACDP, José Gea, informó que la medida de fuerza prevista por el sector docente quedó en suspenso luego de que la Secretaría de Trabajo de la provincia notificara la aplicación directa de la nueva Ley de Modernización Laboral.Según explicó el dirigente, el organismo actuó en carácter de autoridad de aplicación de normas vigentes y no como mediador, comunicando la implementación de esta legislación recientemente aprobada por el Congreso, que introduce cambios significativos en el ámbito educativo.Entre los puntos más relevantes, la norma declara a la educación como servicio esencial, lo que obliga a garantizar un porcentaje mínimo de actividad escolar durante cualquier medida de fuerza. En ese marco, Gea advirtió que el incumplimiento podría derivar en la declaración de ilegalidad de las protestas, con consecuencias como descuentos salariales e incluso riesgos laborales para los docentes.Ante este escenario, el gremio llevó adelante una ronda de consultas con abogados para analizar el alcance de la normativa. “Al tratarse de una ley ya aprobada, su aplicación es directa”, sostuvo, lo que motivó la suspensión de la medida de fuerza anunciada.Sin embargo, las manifestaciones se concretaron. En la capital provincial hubo protestas en la plaza central, mientras que en el interior también se registraron concentraciones de docentes.De cara a lo que viene, el dirigente adelantó que el sindicato recurrirá a la Justicia para cuestionar algunos aspectos de la ley, especialmente la exigencia de garantizar hasta un 75% del calendario escolar. “Queremos que la Justicia nos dé garantías sobre cómo se implementará este nuevo mecanismo”, expresó.Asimismo, Gea dejó en claro que el reclamo continuará vigente. “No vamos a bajar los brazos”, afirmó, al tiempo que aseguró que el gremio buscará otras formas de manifestarse hasta que exista una resolución judicial.En el plano salarial, el referente sindical indicó que los docentes reclaman un mayor porcentaje de aumento y mejoras en la composición del salario básico. También señaló que continúan pendientes cuestiones vinculadas a lo pedagógico y a la infraestructura escolar, temas que seguirán en agenda con el Ministerio de Educación.Por último, destacó el compromiso del sector docente, subrayando que desde mediados de febrero los educadores cumplen con sus tareas pese a una alta carga administrativa. “El trabajo de los docentes está garantizado, pero no ocurre lo mismo desde el Estado, donde aún no hay respuestas”, concluyó.



NUEVA NORMA LABORAL DE MILEI SUTECO se presentó ante la justicia con un amparo judicial

El gremio docente suspendió la medida de fuerza tras la aplicación de la nueva Ley de Modernización Laboral, pero anticipó acciones judiciales y ratificó el reclamo salarial y laboral. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Destruyen 240 escapes ilegales de motos por ruidos molestos

La medida se aplicó en la localidad tras controles de tránsito y apunta a reducir el ruido y reforzar el cumplimiento de normas viales.