Destruyen 240 escapes ilegales de motos por ruidos molestos

Viernes, 20 de marzo de 2026

La medida se aplicó en la localidad tras controles de tránsito y apunta a reducir el ruido y reforzar el cumplimiento de normas viales.



Goya avanzó con la eliminación de 240 caños de escape de motocicletas que habían sido secuestrados en operativos de tránsito por generar ruidos fuera de los límites permitidos.



Operativo conjunto y control urbano



El procedimiento fue llevado adelante de manera coordinada entre el área de Tránsito y el Juzgado de Faltas de Goya.



Las piezas destruidas habían sido retiradas de circulación durante distintos controles realizados a lo largo del último año por incumplir con las especificaciones técnicas vigentes.



Normativa y objetivo de la medida



La acción se sustenta en la Ordenanza 1852, que regula los niveles de ruido y habilita tanto el secuestro como la destrucción de elementos que alteren la convivencia urbana.



El objetivo central es evitar que estos dispositivos vuelvan a ser utilizados, reduciendo así la contaminación sonora en la ciudad.



Política sostenida en el tiempo



Las autoridades locales mantienen este tipo de medidas de forma periódica como parte de una política de control del tránsito y cuidado ambiental.



En abril de 2021 se destruyeron 293 escapes, mientras que en noviembre de 2024 se eliminaron otros 256 dispositivos incautados en años anteriores.



Impacto en la convivencia y seguridad vial



Desde el municipio destacan que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.



Además, remarcan la importancia de continuar con los controles para prevenir infracciones y reducir los niveles de ruido en la vía pública.



Continuidad de los controles



Las autoridades anticiparon que los operativos seguirán en distintos puntos de la ciudad, con foco en la prevención y la concientización de los conductores.



El desafío será sostener estas políticas en el tiempo para garantizar entornos urbanos más ordenados y con menor impacto acústico.