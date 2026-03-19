“La mejor manera de bajar el gasto es generando trabajo genuino”

Jueves, 19 de marzo de 2026

El vicepresidente de la Federación Económica, Jorge Gómez, analizó el presente del sector empresario, advirtió sobre las desigualdades regionales y reclamó condiciones más equitativas para mejorar la competitividad.





El vicepresidente de la Federación Económica, Jorge Gómez, trazó un panorama del clima empresarial durante 2025 y lo que va de 2026, al señalar que un 47% de los empresarios consideró que fue un período difícil, aunque remarcó que persisten expectativas positivas hacia el futuro.



En ese contexto, destacó que si bien algunos indicadores reflejan crecimiento del empleo a nivel nacional, es necesario observar cómo se distribuye ese desarrollo. Según explicó, las regiones vinculadas a inversiones impulsadas por políticas nacionales, como la minería o los hidrocarburos, evidencian un impacto favorable.



No obstante, advirtió que esa realidad no se replica de manera homogénea en todo el país, y que provincias periféricas como Corrientes enfrentan un escenario más complejo. En contraste, mencionó que en distritos como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el sector agropecuario muestra mejores resultados.



Gómez también se refirió a las dificultades que atraviesan algunas economías regionales, como el sector forestal, afectado por la variación en los precios de los commodities, lo que genera inestabilidad. En ese sentido, insistió en la necesidad de avanzar con políticas en materia de logística y energía para mejorar la competitividad.



En cuanto a la apertura económica, planteó una postura intermedia al sostener que puede ser positiva siempre que existan condiciones equitativas. En ese marco, advirtió que los mayores costos laborales, impositivos y energéticos colocan a las empresas locales en desventaja.



Además, cuestionó lo que definió como “impuestos ocultos de la ineficiencia”, al ejemplificar con el deterioro de rutas que incrementa los costos logísticos y afecta directamente la competitividad.



Sobre el gasto público, coincidió en la importancia de reducirlo, aunque subrayó que el camino más efectivo es el fortalecimiento del empleo privado. En esa línea, alertó sobre una dinámica estructural en la que trabajadores que salen del sector privado terminan dependiendo del Estado.



Finalmente, el dirigente empresarial planteó una autocrítica respecto a la capacidad de adaptación del sector frente a los cambios globales, especialmente ante el avance de la inteligencia artificial y las nuevas dinámicas de consumo. Según explicó, los consumidores han modificado sus hábitos, adoptando una conducta más selectiva y racional, lo que obliga a las empresas a replantear sus estrategias y modelos de negocio en un escenario cada vez más exigente.



R: Gladis Lencina