La isla de Epstein sedujo a los ricos y abusó de chicas

Jueves, 19 de marzo de 2026

Los banqueros adinerados, líderes políticos y destacados académicos que visitaron la isla caribeña de Jeffrey Epstein viajaban en jet privado y pasaban las tardes buceando o montando motos acuáticas.





Las niñas y mujeres jóvenes que Epstein trasladaba a la isla vivían una experiencia drásticamente distinta: les confiscaban los pasaportes, sufrían abusos sexuales sistemáticos y enfrentaban condiciones tan desesperadas que al menos una dijo que intentó escapar nadando.



Durante casi dos décadas, Little St. James —la isla de unas 70 acres (28,3 hectáreas) de Epstein— fue la herramienta perfecta para cultivar relaciones con personas poderosas y abusar de niñas y mujeres jóvenes. Le ofrecía un entorno glamoroso para atraer a figuras conocidas y, al mismo tiempo, el aislamiento que necesitaba para acechar a sus víctimas.



Ahora, un conjunto de millones de páginas de documentos publicados por el Departamento de Justicia ofrece la imagen más clara hasta ahora de ese escenario en el Caribe, un lugar misterioso en el centro de un escándalo de trata sexual que aún sacude la política global.



Una revisión de CNN de miles de correos electrónicos, fotos, videos y documentos de esos archivos aporta nuevos detalles sobre cómo Epstein transformó la isla en su dominio personal y destaca señales de alerta del terrible abuso perpetrado allí que, según algunos empleados y víctimas, ocurría a plena vista.



El testimonio descrito en los documentos del Departamento de Justicia pone en duda las afirmaciones de algunos visitantes influyentes de la isla de Epstein, quienes han negado saber del tráfico de personas con fines de explotación sexual, y muestra a varios de esos invitados alardeando de supuestas hazañas sexuales o participando en conversaciones vulgares con el delincuente sexual condenado.



“Las actividades eran tan obvias y descaradas que cualquiera que pasara una cantidad significativa de tiempo en una de las residencias de Epstein habría sido claramente consciente de lo que estaba ocurriendo”, afirmó una víctima en un documento judicial.



Entre esas señales de alerta figuran fotografías de niñas jóvenes desnudas en sus paredes, trabajadores del aeropuerto que reportaron que Epstein había viajado con niñas que parecían menores de edad y un decorador de interiores que dijo que le pidieron diseñar uno de los dormitorios de la isla con muebles rosados y literas.



El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes.



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Algunos empleados y víctimas también señalaron a invitados específicos de Epstein, de acuerdo con los documentos, como el cofundador de Google Sergey Brin y la cofundadora de 23andMe Anne Wojcicki, quienes pasaron un día en la isla en 2007, según la declaración de una víctima. “Observaron que no hablábamos y que permanecíamos mudas”, escribió la víctima, cuyo nombre no figura en el documento público. “Presenciaron el trauma en nuestros rostros y en nuestros ojos. Sergey y Anne presenciaron nuestras almas y cuerpos llenos de miedo. No dijeron nada. No hicieron nada”.



Brin y Wojcicki no respondieron a solicitudes de comentarios.



Tras la muerte de Epstein en una celda de una cárcel federal en 2019, su patrimonio vendió Little St. James y la isla vecina de Great St. James —que Epstein también poseía— por unos US$ 60 millones, al menos una parte de los cuales se ha destinado a pagar acuerdos relacionados con sus abusos.



Pero las preguntas sobre la isla y su lugar en el vasto imperio financiero de Epstein no han hecho más que crecer en los años transcurridos desde su muerte.



Little St. James se convirtió en “el centro” de la red de trata de Epstein porque era el lugar ideal para “aislar a sus víctimas”, dijo Thomas Volscho, profesor de la Universidad de Nueva York que ha estudiado los crímenes de Epstein.



“Estás en el paraíso”, dijo, “pero estás en el infierno al mismo tiempo”.



De paraíso tropical a centro de trata de personas

Cuando Epstein compró su isla por unos US$ 8 millones en 1998, era un financiero con un expediente penal impecable, una creciente red de amigos prominentes y una base en una de las mayores residencias privadas de Manhattan. En un anuncio inmobiliario del Wall Street Journal de la época, el anterior propietario de la isla, el capitalista de riesgo Arch Cummin, describió la vida en Little St. James: “Puedes bajarte de un avión y no ver a nadie nunca más”.



La isla, azotada por el viento, está a más de 1,6 kilómetros de St. Thomas, en las Islas Vírgenes de EE.UU., y solo es accesible en helicóptero o en barco. A lo largo de 20 años, mapas y documentos ilustran cómo Epstein transformó la algo desolada Little St. James en lo que, en la superficie, parecía un lujoso destino vacacional, con teatro, biblioteca, gimnasio independiente, cabaña tiki y residencias para el personal.



Imágenes satelitales de 2002 muestran apenas un puñado de edificios, con la casa principal y algunas cabañas y estructuras periféricas en la punta norte de la isla. A finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, Epstein amplió significativamente los espacios habitables, añadiendo una piscina más grande, nuevas cabañas, un enorme reloj de sol y una extraña estructura tipo templo con vista a la costa suroeste de la isla.





Los archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) describen cómo Epstein volcó su dinero en detalles que podrían impresionar a los visitantes. Gastó casi US$ 300.000 en un escritorio “de la casa principesca de Liechtenstein” y casi US$ 100.000 en dos “figuras mitológicas de terracota” que en su día habían adornado el edificio de la bolsa de Viena. En un intercambio de correos electrónicos, un empleado de Epstein exploró cómo cumplir el deseo de su jefe de “tener un rayo láser saliendo desde la proa a través del cielo” desde una escultura de un arquero en la propiedad.



En esta imagen de Little St. James, publicada por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en diciembre, se ve una estatua de un arquero en la isla.

En esta imagen de Little St. James, publicada por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en diciembre, se ve una estatua de un arquero en la isla. Demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.



Para Epstein, que oficialmente registró Little St. James como su residencia principal, trasladar parte de sus negocios al territorio estadounidense significaba una rebaja fiscal. Sin embargo, ser dueño de su propia isla también representaba la entrada de Epstein a un nuevo nivel de riqueza de élite: un poderoso símbolo para el exprofesor que creció en una familia obrera de Brooklyn. A veces se refería a la isla como “Little St. Jeff’s” y la describió en una declaración como “mi lugar favorito para estar”.



Mientras el personal de Epstein, los renovadores y los decoradores trabajaban las 24 horas para mantener y transformar Little St. James a su antojo, algunos notaron un comportamiento extraño por parte de su jefe.



Un exchef contó más tarde a investigadores federales que Epstein llevaba a una chica a su dormitorio principal cada hora y que, después de su masaje, las mucamas iban a hacer la cama y limpiar. El diseñador Robert Couturier dijo en una entrevista con el FBI en 2010 que Epstein le pidió que decorara un dormitorio en su isla con “una paleta muy colorida para sus chicas”.



Couturier aseguró a CNN que, cuando visitó la isla y vio literas, le preguntó a Epstein si tenía nietos. “Dijo: ‘No, esto es para las chicas’, y lo entendí de inmediato”, recordó Couturier. Se retiró del proyecto.



Epstein “no ocultaba nada”, dijo Couturier, y añadió que también vio fotos preocupantes de chicas dentro de la propiedad. “Creo que algunas personas eligieron no verlo”.



