Pakistán y Afganistán detienen el conflicto temporalmente

Jueves, 19 de marzo de 2026

Ambos países acordaron una tregua temporal por el Eid tras enfrentamientos y un bombardeo con numerosas víctimas en Kabul.



Pakistán y Afganistán anunciaron una pausa en las hostilidades en medio de la festividad del Eid al-Fitr, tras semanas de tensión en la frontera y un reciente ataque aéreo que dejó un alto número de víctimas.



La tregua fue impulsada por gestiones diplomáticas de países como Arabia Saudita, Qatar y Turquía, que intervinieron para reducir la escalada.



Alto el fuego por motivos religiosos



El cese de las operaciones militares regirá durante varios días, coincidiendo con una de las celebraciones más importantes del calendario islámico.



Desde el gobierno paquistaní señalaron que la decisión busca respetar el contexto religioso y dar una señal de distensión en medio del conflicto.



Un conflicto en aumento



La tregua llega luego de una serie de enfrentamientos en la frontera, que se intensificaron a fines de febrero.



El episodio más grave ocurrió con un bombardeo en Kabul, que dejó cientos de muertos y heridos, según denunciaron autoridades afganas.



Las cifras, sin embargo, no pudieron ser verificadas de forma independiente.



Versiones cruzadas sobre el ataque



Desde Afganistán sostuvieron que el blanco fue un centro civil, mientras que Pakistán rechazó esa acusación y afirmó que los ataques apuntaron a objetivos vinculados a grupos armados.



El gobierno paquistaní indicó que las instalaciones atacadas estaban relacionadas con infraestructura insurgente y depósitos de armamento.



Tensión y advertencias



Pese al alto el fuego, las autoridades afganas advirtieron que responderán ante nuevos ataques y reiteraron su intención de defender el territorio.



En paralelo, insistieron en que priorizan la vía diplomática para resolver el conflicto.



Un respiro en medio de la crisis



La tregua representa una pausa temporal en un escenario de alta tensión regional, con posiciones aún enfrentadas entre ambos países.



El desarrollo de los próximos días será clave para determinar si este alto el fuego puede abrir la puerta a una desescalada más duradera.

